Les grèves des réformes du gouvernement anti-Macron en France entament leur 34e journée

PARIS (AP) – Le gouvernement et les syndicats français sont apparus encore très éloignés les uns des autres après la reprise des pourparlers sur les propositions de réformes des retraites qui ont déclenché des grèves record, entravant le réseau ferroviaire du pays, rendant les navettes misérables pour les Parisiens et se propageant aux raffineries de pétrole.

Le Premier ministre Edouard Philippe a donné un ton déterminé après les premières discussions du matin, respectant le calendrier serré du gouvernement pour faire parvenir sa proposition de retraite au Parlement avant les vacances d’été.

Le syndicat CGT est sorti des pourparlers en promettant plus de grèves et en appelant à plus de gens à descendre dans la rue.

La bataille prolongée sur la réforme des retraites, avec plus d’un mois de sanctions, se révèle être l’un des tests nationaux les plus difficiles pour le président centriste Emmanuel Macron depuis son élection en 2017 sur une plateforme de promesses de modernisation de l’économie française.

Philippe a déclaré que le projet de loi sur la réforme des retraites sera présenté au Cabinet le 24 janvier et pour un débat parlementaire à partir du 17 février.

“C’est une bonne réunion”, a-t-il dit, ajoutant que de nouvelles discussions avec les syndicats allaient approfondir les détails des plans du gouvernement.

Mais les représentants syndicaux ont donné une sombre lecture de la rencontre de mardi au ministère du Travail.

“Les grèves ne vont pas s’arrêter”, a déclaré Catherine Perret du syndicat CGT. Elle a exhorté les gens à se rendre en masse aux rassemblements appelés jeudi.

La grève anti-Macron des chemins de fer français entre dans son 29e jour et devient la plus longue de tous les temps https://t.co/HG5Exa3tjo

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 2 janvier 2020

Parmi les principaux points de discorde, il y a la proposition de reculer de 62 à 64 ans l’âge auquel les retraités seraient éligibles à la pleine pension.

Le gouvernement souhaite également mettre fin à certains accords de retraite spéciaux qui permettent à une minorité de travailleurs de prendre leur retraite dans la cinquantaine.

Le gouvernement insiste sur le fait que le nouveau système sera plus juste pour tous les travailleurs français et financièrement viable. Philippe a déclaré avant la reprise des pourparlers que la réforme créerait “un meilleur système de retraite demain que celui qui existe aujourd’hui”.

“Pour trouver un compromis, tout le monde doit bouger un peu”, a déclaré Philippe à la radio RTL.

Mardi a marqué la 34e journée de grèves et de débrayages perturbateurs dans le métro parisien.

Les travailleurs des raffineries de pétrole se sont joints aux débrayages. Les dirigeants syndicaux ont juré que “pas une goutte” d’essence ne serait autorisée par les lignes des grévistes, cherchant à faire pression sur le gouvernement avec le spectre d’éventuelles pénuries de pompes pour les automobilistes.

Emmanuel Lepine, représentant les salariés de l’industrie chimique au syndicat CGT, a déclaré que les travailleurs étaient en grève dans sept des huit raffineries françaises. Il a dit que leurs débrayages dureraient jusqu’à vendredi.

Les travailleurs réclament «le retrait de cette réforme dont personne ne veut», a déclaré Lepine sur France Info radio.

Le gouvernement a minimisé l’impact des perturbations des raffineries, affirmant que la France a des stocks de carburant qui durent au-delà de trois mois et que plus de 98% des 11 000 stations-service du pays ne sont pas du tout affectées.