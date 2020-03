Les manifestants amènent la France au point mort en mars contre la réforme des retraites

Les manifestants en France font grève contre les plans du président Emmanuel Macron de refondre le système des retraites (Photo: Backgrid)

Des milliers de personnes ont afflué dans les rues de France au milieu de la plus grande grève nationale du pays depuis des années.

Les manifestants se sont réunis à Paris aujourd’hui dans le cadre d’une vague de colère massive contre les plans du président Emmanuel Macron de refondre le système de retraite.

La Tour Eiffel a été fermée, les stations de métro ont été fermées et les trains à grande vitesse ont été arrêtés, laissant de nombreux touristes non préparés bloqués et mécontents.

Les autorités parisiennes ont barricadé le palais présidentiel et déployé 6 000 policiers pour gérer les personnes arrivant pour la manifestation.

Les entreprises, les cafés et les restaurants de la région ont également été condamnés à fermer leurs portes, craignant de violents affrontements entre manifestants et officiers.

Des travailleurs des transports, des enseignants, des étudiants, des employés de l’hôpital, des policiers, des éboueurs et des chauffeurs de camion se sont joints à la grève (photo: .)

Des travailleurs publics et privés manifestent (Photo: EPA)

C’est la plus grande grève nationale que la France ait connue ces dernières années (Photo: .)

Les trains ont été annulés et les écoles fermées (Photo: .)

La foule a déclenché une vague chaotique de colère (Photo: AP)

Les commerces, cafés et restaurants ont été avertis de fermer (Photo: .)

Les manifestants ont été interdits dans certains des quartiers les plus sensibles de l’avenue des Champs-Élysées, du palais présidentiel, du Parlement et de la cathédrale Notre-Dame.

Dans la ville de Nantes, dans l’ouest du pays, des milliers de militants syndicaux aux gilets rouges ont été touchés par des gaz lacrymogènes tirés par la police.

Eric Mettling, qui a rejoint les gilets jaunes lors de leur formation, a déclaré que la grève avait rassemblé des mouvements sociaux pour dénoncer «la crise sociale».

Ceux qui sont contre le nouveau plan de retraite de Macron craignent que cela leur prenne de l’argent et réduise la période de retraite.

Les agents de santé ont également assisté à la manifestation pour lutter contre les conditions d’hospitalisation à travers le pays.

Un manifestant arrêté Un manifestant arrêté a été traîné dans la rue (Photo: .)

Les pompiers éteignent un incendie sur un camion en feu lors d’une manifestation à Paris (Photo: AP)

Un conteneur a été incendié dans la capitale (Photo: .)

Des manifestants se sont affrontés avec la police anti-émeute française lors de la manifestation (Photo: EPA)

Les écologistes ont également participé à la manifestation et ont souligné que la justice climatique et la justice sociale fonctionnent main dans la main.

Certains touristes à Paris ont exprimé leur déception aujourd’hui car la grève a interrompu leurs projets de vacances.

Ian Crossen, de New York, a déclaré: «Je n’avais aucune idée de la grève qui se produisait, et j’attendais depuis deux heures à l’aéroport que le train arrive et il n’est pas arrivé.

«Je me sens un peu frustré. Et j’ai dépensé beaucoup d’argent. J’ai dépensé de l’argent dont je n’avais pas besoin, apparemment. »

Daryl Moran, ingénieur électricien du Merseyside, a déclaré que lui et sa famille avaient changé d’avion pour leurs vacances à Disneyland.

Les grèves se poursuivront vendredi (Photo: .)

Les routes étaient bondées (Image: Backgrid)

Les touristes ont révélé leur déception alors que les points de repère étaient fermés pour la grève (Photo: Backgrid)

Les manifestants craignent qu’une refonte du régime de retraite ne nuise à leur épargne (Photo: .)

Il a déclaré: «Ce fut une surprise pour ma fille aînée, qui a huit ans la semaine prochaine. Elle est absolument navrée que nous manquions une journée complète là-bas maintenant. »

La famille aurait dû arriver à Paris à 9h30, mais arriver à 17h, étant à l’aéroport depuis 4h du matin.

Un autre parent, Sophia Massey, a été forcé de se rendre à Southampton et de se connecter à Paris à partir de là, ce qui a coûté une journée à sa fille dans le parc.

Elle a déclaré: “Nous avons réservé cela comme une surprise, elle est en larmes.”

Ceux qui font grève à travers le pays disent qu’ils se sentent obligés de participer aux manifestations en raison des «injustices» auxquelles ils sont confrontés.

Macron a gardé son calme pendant les manifestations (Photo: Backgrid)

Les forces de sécurité arrêtent des manifestants pendant la grève générale (Photo: .)

Après que les forces du changement se sont réunies (Image: Backgrid)

Joseph Kakou, qui travaille un quart de nuit pour la sécurité dans l’ouest de Paris, a marché une heure pour se rendre à son domicile dans la partie est de la ville.

Il a dit: «Ça ne nous plait pas de marcher. Il ne nous plaît pas de devoir faire grève. Mais nous y sommes obligés, car nous ne pouvons pas travailler avant 90 ans. »

Plusieurs écoles ont également été fermées dans certaines zones pour éviter que les enfants ne soient pris dans la foule.

Les grèves se poursuivront le vendredi 6 décembre.

Macron est jusqu’à présent resté «calme et déterminé» à faire avancer ses changements dans le système de retraite, a déclaré un haut responsable présidentiel.

Le président serait «convaincu que la réforme est nécessaire» et attaché au projet qu’il «a présenté [to] les Français en 2017 », a ajouté le responsable.