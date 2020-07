les manifestants défigurent l’histoire des États-Unis

Le président américain Donald Trump s’est exprimé sur le mont Rushmore le jour de l’indépendance. Il a consacré son discours à la situation qui s’est développée dans le pays.

«L’anarchie que nous voyons dans les rues des villes, qui sont dans tous les cas des démocrates libéraux, est le résultat prévisible d’un traitement idéologique dans l’éducation, le journalisme et d’autres institutions culturelles. Contre toutes les lois de la société et de la nature, nos enfants dans les écoles apprennent à haïr leur propre pays et à croire que les hommes et les femmes qui l’ont construit n’étaient pas des héros, mais des méchants. Un regard radical sur l’histoire américaine est un tissu de mensonges. Tout ce qui mérite d’être respecté est supprimé, toutes les vertus sont cachées, tous les motifs sont déformés, tous les faits sont déformés et chaque défaut est exagéré jusqu’à ce que l’histoire soit détruite et défigurée au-delà de la reconnaissance.

Ce mouvement (Black Lives Matter) attaque ouvertement l’héritage de tout le monde sur le mont Rushmore. Ils profanent la mémoire de Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Aujourd’hui, nous rétablirons la véritable position de l’histoire », – a-t-il dit.