Les manifestations des “gilets jaunes” sont “une catastrophe pour l’économie”, selon le gouvernement

Le gouvernement français qualifie les manifestations qui ont lieu dans le pays européen de “catastrophe économique”. ERIC FEFERBERG / . / .

“Ils ont été une catastrophe pour le commerce, une catastrophe pour notre économie”, a déclaré le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, en référence aux manifestations du “gilet jaune”.

On estime que 125 000 manifestants sont descendus dans les rues du pays samedi et plus de 1 700 ont été arrêtés.

Dimanche, le responsable a décrit la situation comme “une crise” pour la société et la démocratie.

Plusieurs véhicules à Paris se sont réveillés brûlés. ERIC FEFERBERG / . / .

A Paris, vous pouvez voir les dégâts laissés par certains manifestants: vitres cassées, voitures brûlées et magasins pillés.

Environ 10 000 personnes se sont mobilisées dans la capitale.

Un samedi d’émeutes

Samedi, la police de la capitale a lancé des gaz lacrymogènes contre des dizaines de manifestants qui pour le quatrième week-end consécutif Ils sont sortis pour protester contre le gouvernement et le coût élevé de la vie.

Des milliers de policiers ont traversé Paris tôt samedi. Jeff J Mitchell / .

Les autorités ont déclaré samedi à la BBC que 30 personnes avaient été blessées dans la capitale, dont trois policiers.

Quelque 8 000 policiers et 12 véhicules blindés ont été déployés à Paris et environ 90 000 officiers dans le reste du pays.

Le mouvement des “gilets jaunes”, ainsi appelés parce qu’ils portent ce vêtement pour sortir pour protester, s’oppose à l’augmentation du prix du carburant, mais le gouvernement a insisté pour que l’initiative a été enlevé par des manifestants “ultraviolents”.

Les pompiers se sont déplacés pour éteindre les voitures incendiées par certains manifestants. .

De nombreux manifestants ont crié: “Démission de Macron”.

La semaine dernière, des centaines de personnes ont été arrêtées et plusieurs personnes, dont des policiers, ont été blessées dans la capitale française.

Il s’agit des pires affrontements dans les rues parisiennes depuis des décennies.

En flammes

Le ministère de l’Intérieur a rapporté qu’environ 136 000 personnes ont participé aux manifestations qui ont eu lieu le samedi 1er décembre dernier.

De la fumée était visible près de l’emblématique Arc de Triomphe. . / .

Ce samedi bgrapplers étaient enflammé sur les Champs Elysées et le camion-citerne de la police a été utilisé dans le centre de Paris pour endiguer la violence.

Les pompiers se sont également mobilisés pour éteindre plusieurs véhicules incendiés. D’autres se sont réveillés avec du verre brisé.

Les manifestants ont brûlé des arbres de Noël. Jeff J Mitchell / .

Des groupes de manifestants ont érigé des barricades, tandis que les autorités ont envoyé véhicules blindés pour faire face à la situation.

Selon les médias français, c’est la première fois que de tels véhicules sont vus dans l’agglomération parisienne.

Tactique de police différente

Selon le correspondant de la BBC Paris Hugh Schofield, la police a tenté samedi d’utiliser différentes tactiques pour contenir la violence.

Ses agents sont allés plus loin et se sont organisés en des équipes pour identifier et arrêter les promoteurs de la violence.

Un groupe de manifestants a pu traverser les Champs-Elysées. .

“Beaucoup de personnes arrêtées sont les individus qui se dirigeaient vers les sites de protestation avec des projectiles, et non des manifestants au centre de la mobilisation “, a expliqué le journaliste.

Ce samedi, les autorités ont mis en circulation des véhicules blindés. Chesnot / .

Le samedi a été une journée qui a commencé par des tensions, car plusieurs commerces n’ont pas ouvert leurs portes, tandis que certains musées et monuments sont également restés fermés de peur que les émeutes ne s’aggravent.

La mesure a été prolongée jusqu’à dimanche. La tour Eiffel, le musée du Louvre et autres les attractions touristiques ne sont pas ouvertes au public.

Qui sont les “gilets jaunes”?

La France est le théâtre depuis le 17 novembre dernier de manifestations énergiques menées par les “gilets jaunes”, qui sont descendus dans la rue pour protester contre les politiques économiques du président, Emmanuel Macron.

Ils se plaignent de l’augmentation du prix du diesel et du coût de la vie.

Ce carburant est le plus utilisé par les voitures françaises et, au cours des 12 derniers mois, son prix a augmenté de 23%.

Le président défend quelles mesures comme celle-ci sont nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique.

Les violentes manifestations du week-end dernier ont conduit le président français Macron à reculer.

La pire crise de la présidence Macron a été réglée avec l’annulation des plans du gouvernement pour une augmentation du prix du diesel.

Cependant, comme on pouvait le voir ce samedi, cette annonce n’a pas calmé les esprits des manifestants.