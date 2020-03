Les manifestations en France deviennent violentes, alors que la police affronte les manifestants

(CNN) – Jeudi, les protestations de la France contre la réforme des retraites pourraient être les plus importantes depuis 1995, date à laquelle le pays s’est arrêté après que le président Jacques Chirac a également tenté de revoir son système de retraite.

Un certain nombre de travailleurs et de membres de syndicats descendent dans les rues de Paris, Marseille et Lyon pour manifester contre les changements proposés au système de retraite. Des milliers de personnes devraient participer.

Un chauffeur de métro de 52 ans, Robert, a déclaré à CNN que “ce n’est pas un plaisir” de protester jeudi parce qu’il “perd de l’argent”, mais a déclaré que c’était un message important dont il fallait faire partie.

“Nous nous battons pour nos pensions et si nous devons fermer le métro pendant longtemps, nous le ferons.”

Voici ce que nous savons:

Les manifestants à Paris se déplacent en masse vers la Place de la Nation, qui est située sur le côté est de la capitale française.

Dans un rapport de 17 h (11 h HE), la police a déclaré avoir détenu 87 personnes pour interrogatoire.

La violence a commencé à éclater sur la place de la République à Paris, lorsque des manifestants vêtus de noir ont commencé à brûler des objets et à lancer des briques.

La police a riposté en tirant des gaz lacrymogènes sur les manifestants et en bloquant les rues.

Une remorque a également pris feu et CNN a vu un manifestant monter par la porte et détruire une caméra de sécurité.

La préfecture de police de Paris a ordonné à tous les propriétaires d’entreprise, y compris les locaux servant des boissons alcoolisées et des restaurants situés boulevard de Denain, boulevard de Magenta, place de la République, boulevard Voltaire et place de la Nation, de fermer jusqu’à la fin des protestations. Jeudi

Les fonctionnaires ont également rappelé aux propriétaires que la protection de leur entreprise contre les dommages ou le vol leur incombe.

Il y a des marches dans différentes villes du pays comme Marseille, Rennes, Bayonne et Lyon

.