Les manifestations ferment le musée du Louvre à Paris en pleine grève des retraites

PARIS (AP) – Des dizaines de manifestants ont bloqué l’entrée du musée du Louvre et forcé le célèbre monument parisien à fermer vendredi alors qu’ils dénonçaient les plans du gouvernement français de refondre le système des retraites.

Plus tard, les manifestants ont pourchassé le président Emmanuel Macron lors d’une représentation théâtrale en soirée dans le nord de Paris. La vidéo montrait des manifestants scandant et certains entrant par une porte alors que la police surprise tentait de les retenir. Une voiture noire a rapporté avoir transporté Macron, puis s’est enfuie sous une pluie de huées.

Une tension avant-gardiste a marqué la journée alors que des groupes de manifestants petits mais déterminés sont passés à l’action pour faire entendre leurs plaintes contre les changements de pension. C’était le 44e jour de grèves visant à renverser le plan

Les manifestants au Louvre, qui comprenaient des employés du musée, ont organisé la manifestation contre les propositions du président Emmanuel Macron après que plusieurs syndicats d’extrême-gauche ont lancé un appel pour que des actions publiques s’opposent à ce qu’elles disent «abaisseraient les pensions de tout le monde».

L’exposition Leonardo da Vinci du musée marquant le 500e anniversaire de la mort du maître italien a été incluse dans la fermeture. Certains manifestants ont scandé: «Mona Lisa est en grève, Leonardo est en grève.»

C’est la première fois depuis que les grèves des chemins de fer et les protestations contre la refonte des pensions ont commencé le 5 décembre que le Louvre et son exposition Leonardo ont été complètement fermés. Environ 30 000 personnes visitent le musée chaque jour.

Certaines vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des visiteurs en colère huer les manifestants du musée pour exprimer leur déception.

Certaines personnes exclues du Louvre étaient bouleversées, tandis que quelques-unes des personnes interrogées ont exprimé leur solidarité avec les grévistes.

“Je pense que c’est bien s’ils veulent protester, mais ils ne devraient pas bloquer les plans des personnes qui ont survolé ici pour voir une exposition de Leonardo”, a déclaré Ben Garrett de Dallas, Texas.

Gerhard Jehle, d’Allemagne, qui avait acheté son billet à l’avance, a partagé ce point de vue et a déclaré qu’il était “mal informé de l’ampleur de la grève”.

“Je ne comprends pas comment cela se produit”, a déclaré Jehle. «Les transports publics ne fonctionnent pas. Les syndicats doivent être contrôlés d’une main de fer. »

L’argentin Marcelo Campano, qui avait également un ticket, a déclaré qu’il comprenait la tentative des travailleurs de faire face à un gouvernement qu’ils perçoivent comme «néolibéral… Nous allons donc montrer notre solidarité et revenir un autre jour».

L’action au Louvre a été l’un des signes d’une montée des tensions entre grévistes.

Plusieurs dizaines de personnes ont envahi vendredi le siège du syndicat CFDT, favorable à un système de points que Macron souhaite mettre en place pour déterminer les prestations de retraite.

Les envahisseurs ont été vus en vidéo en train de chanter et de se moquer du dirigeant du syndicat. Macron a condamné cette action comme violente, inacceptable et «honteuse pour notre démocratie».

Dans une tentative d’attention plus ludique, des dizaines d’avocats s’opposant aux réformes proposées par le président sur les retraites ont organisé un spectacle de danse à Versailles portant leur robe noire.

Vendredi prochain, les syndicats ont appelé à une septième série de marches de rue, lorsque le régime de retraite contesté doit être présenté au Cabinet.

Les semaines de grèves et de manifestations ont entravé les transports en commun et perturbé les écoles, les hôpitaux, les palais de justice et même les opéras et la tour Eiffel.

Les grands détaillants français Fnac Darty et Casino ont déclaré que l’activité en France avait été gravement affectée par les grèves, en particulier pendant la période des fêtes.

La Fnac Darty a déclaré que les grèves lui avaient coûté environ 70 millions d’euros (78 millions de dollars) de pertes de revenus.

Casino a abaissé ses prévisions de croissance des bénéfices en France, où il réalise plus de la moitié de son activité, à 5% en 2019, contre 10% précédemment. L’entreprise estime que les grèves de décembre lui ont coûté environ 80 millions d’euros de perte de revenus.

Les parts dans les deux sociétés ont baissé de plus de 5%.

Le bureau du Premier ministre a déclaré en début de semaine que la SNCF et la RATP, qui gère les transports en commun, avaient perdu plus d’un milliard d’euros depuis le début de la grève. Les trains ont le plus souffert, perdant jusqu’à présent quelque 850 millions d’euros.

Alors que le nombre de grévistes a diminué depuis le mouvement, les trains du pays et le métro parisien étaient toujours perturbés vendredi.

