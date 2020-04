Les pays de l’UE coopèrent avec succès avec des entreprises britanniques qui leur fournissent des masques médicaux, des respirateurs et d’autres équipements de protection individuelle.

Cela a été rapporté par le journal “The Telegraph” le mardi 21 avril, faisant référence à ses propres sources.

D’énormes quantités de produits médicaux sont librement exportées de la Grande-Bretagne vers l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. La veille, trois camions immatriculés en Italie, sont arrivés dans un entrepôt de la société «Veenak International» à Birmingham. Ici, 750 000 masques médicaux ont été chargés dessus, puis ils sont retournés sur le continent. En outre, selon des sources, la société a envoyé la semaine dernière dans l’UE 5 millions de masques médicaux et plus d’un million et demi de respirateurs.

De plus, à l’heure actuelle, les entrepôts de l’entreprise détiennent des millions de livres de produits médicaux. Il est expédié en Grande-Bretagne depuis la Chine. Certaines boîtes portent même l’inscription: «Les Britanniques se battent toujours! Vous n’êtes pas les seuls à vous battre, nous serons avec vous! Nous sommes les vagues du même océan! Avec les meilleurs voeux de la Chine. “

Dans le même temps, les médecins britanniques sont obligés de travailler en raison d’une grave pénurie d’équipements de protection. En particulier, si, il y a à peine deux semaines, les autorités ont fourni 33 millions d’unités de ce produit à des établissements médicaux, dimanche dernier, ce montant a été ramené à 12 millions.

Il s’est avéré que le gouvernement britannique refuse simplement de coopérer avec les fournisseurs locaux, bien que les entrepôts soient littéralement remplis des mêmes produits que les États tentent activement d’acheter en Chine. En conséquence, ils vendent les marchandises aux pays de l’UE.

La publication rappelle que les États-Unis et les pays de l’UE ont introduit une interdiction sur l’exportation de produits médicaux dans le contexte de la pandémie de coronavirus COVID-19. Cependant, en Grande-Bretagne, la crise des coronavirus a provoqué un effondrement managérial.

Comme l’a rapporté News Front plus tôt, dans un des hôpitaux de Londres, les infirmières devaient travailler avec des personnes infectées, portant des sacs à ordures au lieu de combinaisons de protection spéciales. Dans le même temps, certains établissements médicaux ont même enregistré des émeutes d’employés. Plus tard, un biologiste britannique, qui était impliqué dans le traitement des tests, a signalé une pénurie d’écouvillons spéciaux, de sorte que les professionnels ne peuvent même pas tester le coronavirus.

