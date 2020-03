Les médecins utilisent des respirateurs vétérinaires pour sauver les patients COVID

Dans la guerre contre le coronavirus, comme Macron l’appelle la crise sanitaire, les respirateurs sont la principale arme pour traiter les cas graves, mais ces appareils sont de plus en plus rares. C’est pourquoi le ministère de la Santé a demandé aux vétérinaires de prêter le leur aux médecins.

Les respirateurs sont le principal traitement des patients gravement malades atteints de COVID-19.

La société Air Liquide a promis de fabriquer un millier de ces appareils pour les soins intensifs en France, mais ceux-ci seront disponibles le mois prochain et les besoins, en raison de l’augmentation des cas graves, sont urgents.

C’est pourquoi nous avons recours aux respirateurs que les vétérinaires utilisent.

Ceux-ci ne sont pas vraiment très différents de ceux utilisés pour les humains dans les services de soins intensifs. Par conséquent, certaines cliniques et centres vétérinaires prêtent une partie de leur matériel aux hôpitaux.

Ils prêtent non seulement des respirateurs, mais aussi des robinets à oxygène et des masques de valve. Ces derniers, en effet, sont destinés aux personnes et reviennent donc à leur usage d’origine.

Un millier d’établissements vétérinaires ont répondu à l’appel du ministère français de la Santé. Le département d’Île-de-France, dont la capitale est Paris, récupère ainsi une cinquantaine de respirateurs. Aussi deux cents concentrateurs d’oxygène.

À l’hôpital militaire Begin de Saint-Mandé, en banlieue parisienne, une jeune fille de 15 ans a été sauvée grâce à l’un de ces respirateurs vétérinaires.

“La jeune fille a passé sept jours en soins intensifs, dont deux très difficiles, mais elle a été guérie, elle a obtenu son congé et se porte très bien actuellement”, a déclaré à la presse Jean-Pierre Tourtier, chef des soins intensifs de cet hôpital.

En revanche, cinq mille vétérinaires ont répondu à l’appel du gouvernement à intégrer la réserve de santé, composée de bénévoles à travers le pays.

.