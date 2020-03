Les meilleurs pays du monde à visiter en 2019, selon le Forum économique mondial

(CNN) – Elle compte plus de 4 828 kilomètres de côtes et pas moins de 48 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Aujourd’hui, l’Espagne a été déclarée le meilleur pays au monde à visiter.

Pour la troisième année consécutive, il a glissé juste au-dessus de la France dans le rapport concurrentiel sur les voyages et le tourisme 2019 du Forum économique mondial, l’organisation basée en Suisse qui rassemble chaque année l’élite mondiale pour discuter de questions importantes.

Et avec de grandes attractions touristiques telles que Barcelone et sa basilique La Sagrada Familia, Madrid et son célèbre musée du Prado et la Costa del Sol avec des plages chaleureuses et accueillantes, il est facile de voir pourquoi l’Espagne est la préférée du monde.

LIRE: Ce sont les villes les plus populaires du monde

La troisième place en Allemagne, devant l’Italie, le Japon et les États-Unis, pourrait en surprendre certains. Mais les destinations sont classées en fonction de leur “disposition à voyager” dans ce que la FEM appelle un “tournant” pour l’industrie du voyage. Des critères solides, sur 90, incluaient des initiatives en matière d’infrastructure, de sécurité et de voyages durables. La culture, l’hébergement et le rapport qualité / prix ont également été pris en compte.

Le Japon et les États-Unis complètent le top cinq. Le Yémen était en bas, au numéro 140.

Peu de changement au sommet

Les dix premiers pays sont restés largement inchangés par rapport au classement de l’an dernier, à l’exception du Royaume-Uni, qui est passé du cinquième au sixième.

L’Italie est arrivée au huitième rang et le Canada au neuvième rang.

REGARDEZ: Les villes les plus sûres du monde à visiter en 2019 (selon Economist Intelligence Unit)

Pour créer le tableau biennal, la FEM a examiné quatre domaines du tourisme: les ressources naturelles et culturelles, les infrastructures, la politique nationale des voyages et du tourisme et l ‘”environnement propice” (de la sécurité et de l’hygiène au marché du travail). Il a mesuré 90 indicateurs contre 14 «fondamentaux» dans ces domaines, ce qui signifie que les 140 pays ont été notés pour des choses comme les ressources culturelles, les infrastructures de transport aérien et la compétitivité des prix.

Des fondations ont été ajoutées pour former le classement général.

L’Autriche, dont la capitale Vienne a été nommée «ville la plus vivable du monde» ce mois-ci, s’est classée au 11e rang. Cependant, il est arrivé en tête du classement «santé et hygiène».

En ce qui concerne la sécurité, la Finlande, l’Islande et Oman étaient considérés comme les pays les plus sûrs. El Salvador, le Nigéria et le Yémen ont été considérés comme les moins sûrs.

LIRE: 23 villes anciennes qui ont survécu bien plus que le passage du temps

Les États-Unis se sont classés premiers dans un seul facteur: «les ressources humaines et le marché du travail».

Le Canada s’est classé premier dans les infrastructures de transport aérien et le Mexique dans les ressources naturelles.

Au classement général, il y a eu plus de mouvements en dehors du top 10. La Roumanie, la Serbie et l’Albanie ont grimpé de 12 places à 56, 83 et 86 respectivement. L’Egypte a gagné neuf places et Oman huit.

Pendant ce temps, Taïwan est tombé de sept places à 37, l’Équateur est tombé de 57 à 70, et Trinité-et-Tobago a connu la plus forte baisse, chutant de 14 places de 73 à 87.

REGARDEZ: 20 belles villes européennes sans touristes

Top 10 des pays à visiter en 2019, selon le Forum économique mondial

1. Espagne

2. France

3. Allemagne

4. Japon

5. États-Unis

6. Royaume-Uni

7. Australie

8. Italie

9. Canada

10. Suisse

Les 10 derniers pays de la liste à visiter

1. Yémen

2. Tchad

3. Libéria

4. Burundi

5. République démocratique du Congo

6. Mauritanie

7. Angola

8. Haïti

Port-au-Prince, Haïti.

9. Burkina Faso

10. Sierra Leone

.