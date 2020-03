Les Mexicains évacués de Wuhan en Chine arrivent au Mexique

En raison de l’épidémie du coronavirus Covid-19 en Chine, 10 ressortissants ont demandé leur retour au Mexique; auparavant, ils étaient en France en quarantaine.

Le gouvernement du Mexique a indiqué que ils sont rentrés au pays, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères (SRE), la 10 Mexicains qui ont demandé à être transférés de Wuhan, Chine, en raison de l’épidémie du coronavirus Covid-19.

Les ressortissants ont été reçus par des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Santé (SSa) et ont toujours bénéficié du soutien et de l’accompagnement des ambassades mexicaines en Chine et en France, selon un communiqué conjoint.

Dans ce contexte, le gouvernement fédéral a de nouveau remercié la collaboration des autorités françaises pour le transfert initial du peuple mexicain. Il a également reconnu “et apprécie les facilités fournies par le gouvernement chinois au travail consulaire mexicain”.

Il a souligné que les représentations du Mexique continuent à fournir une assistance et une protection consulaire aux Mexicains qui visitent ou restent sur le territoire chinois. “Entre autres mesures, ils fournissent des orientations, facilitent la coordination avec les autorités locales et soutiennent l’identification des itinéraires de transport en cas d’annulation de vol par diverses compagnies aériennes.

“Nos compatriotes ont respecté les règles de confinement et d’isolement préventif réglementées par la France, sans présenter de signes ou de symptômes de maladie durant cette période (14 jours), ils ne représentent donc aucun type de risque sanitaire pour leur famille et leurs amis au Mexique », ont indiqué le ministère des Affaires étrangères et la SSA.

Le gouvernement du Mexique a enfin réitéré son engagement à fournir une assistance consulaire et une protection aux ressortissants mexicains qui se trouvent dans des situations d’urgence à l’étranger.

