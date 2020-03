Les migrants en Europe, plus vulnérables que jamais avant la pandémie

L’interruption des programmes d’accueil, la suspension des procédures d’asile ou la mise en quarantaine, sont quelques-uns des nouveaux défis que les migrants en Europe doivent ajouter à leur situation compliquée dans de nombreux cas. Les bénévoles et les ONG avertissent que ces populations vulnérables sont livrées à elles-mêmes. Comment gardez-vous vos distances dans de petites pièces et en partageant les salles de bain et la cuisine?

Plus vulnérable que jamais. C’est ce que ressentent les migrants en Europe dans le contexte du coronavirus. Avec l’interruption des programmes d’accueil, la suspension des procédures d’asile et la mise en quarantaine, les migrants sont impliqués dans de nouveaux fronts déclenchés par la pandémie.

Sur la locomotive de l’Europe, Allemagne, Là où 1,3 million de demandeurs d’asile et de migrants vivent, les services publics pour eux sont presque paralysés. Certains entretiens, éléments clés de ces procédures d’asile, ont été suspendus, selon le ministère de l’Intérieur. Les autorités ont également défini les situations de présentation de la demande d’asile. Ils ne peuvent être effectués que si le demandeur a échoué au test COVID-19 ou après une période de quarantaine de 14 jours. L’Allemagne a également mis fin à ses programmes d’accueil humanitaire pour les réfugiés de Turquie et du Liban, bien qu’elle se soit engagée cette année à accueillir 5 500 personnes, majoritairement des Syriens.

“Les enfants courent toujours dans les couloirs”, a expliqué à l’agence France Presse une volontaire qui s’occupe de plusieurs familles afghanes dans un centre du nord-est de Berlin. “Il y a un désinfectant pour les mains à l’entrée, mais rien de plus”, poursuit cette femme, qui regrette que les visites dans ces établissements soient désormais interdites.

De manière générale, la pandémie met le système d’asile en échec à travers l’Europe, puisque l’Union européenne a fermé ses frontières extérieures pendant 30 jours. Dans ce contexte, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a averti que les demandeurs d’asile ne pouvaient pas être laissés sans accueil ou forcés de rentrer.

Les bénévoles et les ONG avertissent que ces populations vulnérables sont livrées à elles-mêmes. Comment gardez-vous vos distances dans de petites pièces et en partageant les salles de bain et la cuisine?

En Grèce, Là où des dizaines de milliers de personnes, entassées dans des camps, manquent d’installations d’hygiène de base, une “catastrophe” humanitaire pourrait en résulter, selon l’eurodéputé des Verts allemands Erik Marquardt.

En France, En raison des mesures de confinement et de la peur de l’infection, il y a de moins en moins de volontaires à Calais (nord), où se trouvent quelque 2 000 migrants, et il n’y a plus de distribution de nourriture. “Si le virus se propage dans un camp de réfugiés, ce sera un désastre”, explique Antoine Nehr de l’ONG Utopia 56.

