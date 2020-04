Les migrants reçoivent de l’aide tandis que les Italiens sont assis les mains vides

Ce «paradoxe» provoque une indignation considérable parmi les habitants de la ville de Pordenone, dans le nord de l’Italie.

70% des biens alloués aux nécessiteux et aux victimes de la crise de Corona sont consacrés aux migrants. Cela a été révélé par la recherche dans les médias.

Le rapport du portail d’information italien voxnews.info indique également que le cas d’une communauté de 51 000 personnes est loin d’être isolé.

La plupart des demandes d’assistance émanent actuellement de migrants «de la plus jeune génération» ou de migrants ayant récemment acquis la nationalité italienne.

Le maire adjoint de Pordenone, également responsable du service social, explique que 480 familles bénéficient actuellement d’une assistance. Cependant, il s’attendait à ce que la barre des 600 soit bientôt atteinte. Si tel était le cas, Rome n’aurait plus suffisamment de ressources pour s’occuper de tous ceux qui en ont besoin.

L’indignation augmente dans la population parce que les migrants ont manifestement déjà demandé et reçu leurs subventions, tandis que les habitants risquent de se retrouver sans argent.

De plus en plus de voix appellent à l’expulsion des migrants qui ne peuvent plus être pris en charge. Par crainte des flux migratoires vers l’Italie, la population «bouillonne».

