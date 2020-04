Les Nations Unies ont appelé à la prévention de la faim à l’échelle biblique

COVID-19 représente une catastrophe humanitaire mondiale, a déclaré David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

L’humanité pourrait être confrontée à une faim biblique dans quelques mois si les mesures de sécurité alimentaire des pays ne sont pas prises à temps. David Beesley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), a déclaré mardi lors d’une réunion virtuelle du Conseil de sécurité.

«Tant qu’il n’y a pas de faim de masse dans le monde», – at-il dit. – «Mais je dois vous avertir que si nous n’agissons pas maintenant – pour fournir l’accès, pour empêcher l’interruption du financement et du commerce – nous pourrons faire face à une véritable faim biblique dans quelques mois.»

«Je tiens à souligner que COVID-19 n’est pas seulement une menace mondiale pour la santé, mais aussi une catastrophe humanitaire mondiale», – a-t-il dit. – «Des millions de civils vivant dans les zones de conflit, y compris des femmes et des enfants, risquent de mourir de faim.»

«Chaque jour, 821 millions de personnes s’endorment de faim, de faim chronique. Selon un récent rapport du PAM, 135 millions de personnes supplémentaires pourraient désormais faire face à des niveaux critiques de faim », – a-t-il dit. – «Mais maintenant, à cause du coronavirus, 130 millions de personnes supplémentaires pourraient être au bord de la famine en 2020. Cela ne représente que 265 millions de personnes».

“Dans le pire des cas, une trentaine de pays seront confrontés à la faim”, – a ajouté Bisley.

Selon lui, dans 10 de ces pays, environ 1 million de personnes souffrent déjà de malnutrition. Il s’agit principalement de pays touchés par des conflits militaires.

Dans son discours, le premier vice-président russe adjoint auprès de l’ONU Dmitry Polyansky a noté que la Russie accorde une grande attention à l’aide à ces pays.

«Nous fournissons souvent à ces pays une aide humanitaire à la fois par le biais des canaux bilatéraux et du PAM», – a-t-il dit. – «Au total, la Russie alloue chaque année plus de 40 millions de dollars à ces fins».

Dans le même temps, Polyansky a exhorté à ne pas oublier que souvent «la cause principale des conflits et de l’insécurité alimentaire est l’intervention étrangère dans les affaires intérieures des États», comme dans le cas de l’Irak, de la Libye, de la Syrie et du Yémen.

Un expert apprécie la possibilité de resserrer le contrôle sur les laboratoires de biologie