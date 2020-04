Les nudistes ont déjà la permission d’enlever leurs vêtements dans un parc parisien

(.) – Pensez-vous que c’est un fantasme d’être nu à Paris? Eh bien, plus maintenant. Maintenant, vous avez l’autorisation officielle de vous déshabiller, grâce à un nouvel espace naturiste récemment ouvert dans le parc Bois de Vincennes de la ville.

Les autorités de la ville ont réservé une place spéciale aux nudistes dans cet espace public verdoyant. La zone naturiste est une expérience temporaire et sera ouverte entre le 31 août et le 15 octobre 2017.

Des panneaux ont été installés pour avertir les passants et les autorités se sont engagées à veiller à ce que la nudité et la tranquillité des naturistes qui la visitent soient respectées.

Et il y a une règle très stricte: le voyeurisme ne sera pas toléré.

“C’est un vrai bijou”

“La France compte plus de 2,6 millions de fans de nudisme”, a déclaré à l’agence de presse française . Penelope Komites, adjointe au maire de Paris et responsable des parcs et espaces verts de la ville.

Bien sûr, la décision a été très bien accueillie par l’Association des naturistes de Paris, dont les membres retirent leurs vêtements depuis 1953.

“C’est un vrai bijou”, explique Julien Claude-Penegry, l’un des membres de l’association.

Les membres du groupe se baignent nus dans la piscine de Roger Le Gall trois fois par semaine, entraînent également des nus dans le gymnase et font des séances de groupe aérobie où ils n’ont évidemment pas de vêtements.

«La mise à disposition d’un espace dans (le parc du) Bois de Vincennes où le naturisme est autorisé s’inscrit dans une vision ouverte de l’utilisation des espaces publics à Paris», ajoute Komites.

Le maire en charge affirme que la capitale française s’est inspirée de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Espagne, tous ces pays où le nudisme est déjà accepté.

“Elle peut être exercée avec respect par tous”, conclut l’officiel.

