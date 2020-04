Les Parisiens protestent contre les attaques racistes de la police lors du verrouillage

La tension avec la police a éclaté hier soir à Villeneuve-la-Garenne près de Paris (Photo: Taha Bouhafs / .)

Des émeutes ont éclaté dans les rues de Paris pendant la nuit alors que la colère montait contre le traitement réservé aux minorités ethniques par la police «brutale» pendant le verrouillage.

Des gaz lacrymogènes et des matraques ont été utilisés par des policiers dans la banlieue nord de Villeneuve-la-Garenne dans les premières heures après qu’un certain nombre de véhicules de police et de poubelles ont été incendiés. Des vidéos ont montré des feux d’artifice alors que la police armée faisait face à des groupes de manifestants.

Le président Emmanuel Macron a étendu les mesures strictes de distanciation sociale jusqu’au 11 mai à travers la France, où le coronavirus a fait près de 20 000 morts. Le bilan quotidien des morts dans le pays est tombé au niveau le plus bas en trois semaines dimanche, avec 395 décès supplémentaires.

Mais lors de l’isolement, la police parisienne a été confrontée à des allégations de racisme, accusée d’avoir arrêté de manière disproportionnée des personnes d’origine arabe et musulmane pour avoir enfreint les règles de la distanciation.

La violence de la nuit dernière a commencé après qu’un motocycliste de 30 ans, «d’origine arabe musulmane» a été grièvement blessé dans une collision avec une voiture de police banalisée.

Des amis de la victime, qui n’ont pas été nommés, ont affirmé que l’incident était un exemple de la brutalité policière contre les communautés de minorités ethniques pendant l’isolement.

“Il est critique à l’hôpital et les gens de la région ont très mal réagi à ce qui s’est passé”, a déclaré une source.

Des vidéos des affrontements de dimanche ont été publiées sur Twitter par le journaliste Taha Bouhafs, suivies d’une vidéo montrant son arrestation par la police.

M. Bouhaf, qui est algérien, a été filmé alors que la police tirait des gaz lacrymogènes dans un ciel rougeoyant alors qu’ils tentaient d’éviter d’être touchés par les feux d’artifice. La dernière vidéo le montrant menotté par des policiers a conduit à de nouvelles allégations de racisme de la part des médias sociaux.

Un porte-parole de la police locale a déclaré: «La police et ses renforts ont été la cible d’émeutiers, qui ont jeté des pierres et des feux d’artifice.

“La violence a commencé à Villeneuve-la-Garenne et s’est propagée à d’autres villes et domaines à proximité.”

La semaine dernière, les procureurs de Béziers, dans le sud de la France, ont annoncé que des officiers faisaient face à des accusations criminelles après la mort d’un père de trois enfants alors qu’il était en état d’arrestation pour avoir enfreint le verrouillage du coronavirus.

Trois policiers ont été filmés en train de trainer Mohamed Gabsi, 33 ans, le long du sol pendant un couvre-feu.

Ils ont été accusés de «violence intentionnelle par un agent public ayant entraîné l’homicide involontaire» et de «non assistance à une personne en danger». Les infractions s’accompagnent d’une peine de prison combinée potentielle de 15 ans et plus, ont déclaré les procureurs locaux.

M. Gabsi avait subi une crise cardiaque au moment où il est arrivé au poste de police local et des témoins affirment avoir vu deux officiers qui se seraient assis au-dessus de lui dans leur voiture de patrouille.

Un porte-parole de la Ligue française des droits de l’homme a décrit sa mort comme un «scandale qui montre comment les pauvres sont tués» par le verrouillage.

