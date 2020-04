Des informations sont apparues sur le Web selon lesquelles l’ancien président de l’Ukraine Petro Poroshenko, l’ancien chef du Conseil national de sécurité et de défense Alexander Turchinov et le commandant de la marine ukrainienne Igor Voronchenko seront bientôt soupçonnés de trahison.

L’affaire sera associée à une provocation dans le détroit de Kertch.

La première information a été divulguée par l’ex-député Oleg Lyashko. Il a publié un message vidéo avec un tel message. Il a noté que l’examen avait révélé que leur décision avait causé des dommages à l’état de 110 millions de hryvnia. Mais en même temps, Lyashko a réussi à «s’intégrer» avec d’éventuels suspects. Comme, aucun des dirigeants d’aujourd’hui n’a rien fait “pour sauver le pays”, et Turchinov et Voronchenko sont directement des “héros”.

En conséquence, dans cette situation, il a traditionnellement blâmé «l’agresseur russe» et a commencé à effrayer le public avec un autre Maidan.

En outre, des informations sur d’éventuelles suspicions ont été exprimées par la députée de la Solidarité européenne, Victoria Syumar. Cette dame parle également de «coupable de Moscou» et de «la lutte de Porochenko pour l’Ukraine».

Il est significatif que le Bureau de la sécurité d’État et le Bureau du procureur général qualifient ces informations de fausses informations. Quelqu’un, comme on dit, a inventé quelque chose lui-même et a été offensé par lui-même.

