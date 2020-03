Les pompiers anti-Macron se battent avec la police dans les rues de Paris

Les pompiers anti-Macron se sont violemment affrontés avec la police à Paris, tout en protestant pour un meilleur salaire, des augmentations de personnel et une protection contre les attaques violentes.

Plusieurs milliers de pompiers de toute la France sont descendus dans les rues de Paris mardi, réclamant le droit à la retraite à 57 ans, une augmentation de leur prime d’incendie équivalente à celle de la police, une augmentation des effectifs et une solidification de la mesure de protection des pompiers contre attaques, qui ont augmenté au cours de la dernière année.

Les pompiers sont venus vêtus de leur équipement de pompier et de leurs casques, certains s’étant même incendiés symboliquement pour protester.

La manifestation, qui a débuté pacifiquement, a pris une tournure encore pire lorsqu’une cinquantaine de pompiers ont commencé à lancer des feux d’artifice et d’autres projectiles sur la police, qui a riposté en tirant du gaz lacrymogène sur les fonctionnaires, selon Le Parisian.

Les pompiers ont également tenté de percer des barricades érigées autour du périphérique, ce qui a provoqué des combats entre la police et les manifestants, dont trois ont été arrêtés. La police a également été filmée en train de tirer des canons à eau contre les pompiers.

Ces images sont désespérantes… Emmanuel Macron, qui a réussi à jeter nos policiers contre nos #pompiers, devrait réfléchir à l’immense responsabilité qui est la sienne dans la profonde désunion de notre pays. MLP pic.twitter.com/mMots7xJIs

– Marine Le Pen (@MLP_officiel) 28 janvier 2020

#Pompiers et journalistes visés le canon à eau. Désolé pour l’insulte mais se faire asperger n’est pas très agréable # greve28janvier #PompiersEnColere pic.twitter.com/AmdaxsaOmo

– Jonathan Moadab (@MoadabJ) 28 janvier 2020

Marine Le Pen, la dirigeante du parti populiste de droite Rassemblement National (Rassemblement national), a accusé le président Emanuel Macron des «images désespérées» de la violence dans les rues.

“Emmanuel Macron, qui a réussi à jeter nos policiers contre nos # pompiers (pompiers), devrait réfléchir à l’immense responsabilité qui est la sienne dans la profonde désunion de notre pays”, a-t-elle écrit sur Twitter.

La manifestation de mardi était la deuxième manifestation nationale des pompiers en moins de quatre mois dans la capitale après que les syndicats se soient mobilisés l’été dernier pour exiger un meilleur traitement de la part du gouvernement Macron.

Les pompiers en France sont de plus en plus devenus la cible de violences dans la vague continue de mesures anti-gouvernementales prises contre les réformes des retraites du président Macron. Des groupes de style Antifa ont ciblé les pompiers avec des bombes incendiaires et des cocktails Molotov.

Frédéric Perrin, le patron du syndicat des pompiers SPASDIS-CFTC, a déclaré à l’.: “Nous sommes le dernier maillon de la chaîne de l’aide d’urgence en France et nous sommes dépassés par les appels.”

«Nous avons besoin de personnel et de moyens pour y répondre et aussi d’une garantie que nous pouvons nous concentrer sur nos missions principales, les interventions d’urgence, et ne pas servir de complément aux services de santé absents», a ajouté Perrin.

Des pompiers de la région française attaqués tous les jours depuis le 1er juillet https://t.co/vbJvtYWbHn

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 23 juillet 2019

Suivez Kurt sur Twitter à @KurtZindulka