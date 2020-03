Les pompiers français se sont enflammés et se sont battus avec la police

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web

De violents combats ont éclaté entre policiers et pompiers dans les rues de Paris lors d’une manifestation contre les conditions de travail et les salaires.

La police française a tiré des canons à eau et des gaz lacrymogènes sur des pompiers en colère – certains qui se sont mis le feu lors de manifestations.

Les syndicats des pompiers exigent de meilleurs salaires et conditions et ont organisé la manifestation sur la place de la République de la capitale pour attirer l’attention sur leur cause aujourd’hui.

Ils veulent une augmentation de salaire de 25%, arguant que leur travail est rendu de plus en plus difficile en raison des réductions de personnel et des attaques contre eux.

La police de Paris a déclaré que les pompiers qui tentaient de briser ou de escalader des clôtures près de la zone Nation de la ville étaient dispersés par des canons à eau.

Les pompiers avaient manifesté auparavant en octobre – marqués par des affrontements avec la police – appelant à un meilleur salaire, à des garanties de leurs prestations de retraite et à un plus grand respect de leur profession.

Les pompiers se sont enflammés lors des manifestations à Paris (Photo: .)

Les pompiers réclament de meilleures conditions de rémunération et de travail (Photo: .)

Les manifestations ont mal tourné, la police tirant des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur les manifestants en uniforme (Photo: .)

Certains pompiers ont peint leur visage pour ressembler au Joker – qui a encouragé les troubles civils (Photo: EPA)

C’est la deuxième fois que les pompiers font grève en France pour protester (Photo: .)

Une prime de danger accordée à tous les pompiers français n’a pas changé depuis 1990.

Un manifestant de la ville méridionale de Dijon a été gravement touché à l’œil et n’a toujours pas retrouvé la vue.

Des vidéos des violences ont été publiées en ligne montrant des officiers armés de matraques poussant contre la foule des pompiers qui manifestaient.

Un témoin a déclaré que les pompiers étaient «militants» mais que les combats des deux côtés «étaient très laids», la police finissant par tirer des gaz lacrymogènes.

La France connaît des troubles du travail depuis décembre, les syndicats se mobilisant contre les projets du président Emmanuel Macron de réformer le système des retraites.