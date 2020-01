Les pourparlers ne parviennent pas à mettre fin aux grèves des retraites françaises, les deux parties refusant de bouger

La pression de Macron pour des changements radicaux dans le système de retraite a déclenché la plus longue grève des transports en France depuis des décennies, provoquant des semaines de chaos dans les voyages à Paris en particulier.

Alors que l’impasse s’étendait aux raffineries de pétrole, faisant craindre une pénurie d’essence, le Premier ministre Edouard Philippe (photo ci-dessous) a déclaré que les deux parties devaient “bouger un peu”.

Tout en insistant sur le fait que les réformes ne seraient pas retirées, il a fait des bruits de conciliation sur les propositions du gouvernement de porter à 64 ans l’âge minimum pour percevoir une pension complète à 64 ans.

La proposition, qui vise à faire travailler les Français plus longtemps, a suscité un tollé, y compris de la part des syndicats plus modérés avec lesquels le gouvernement espère conclure un accord.

“L’âge du pivot (64 ans) doit être supprimé du projet de loi”, a déclaré Laurent Berger, le chef du syndicat modéré de la CFDT, le plus grand de France, donnant au gouvernement un ultimatum pour annuler la proposition d’ici vendredi.

Philippe a déclaré que si les syndicats pouvaient trouver un meilleur moyen de garantir que le système de retraite reste solvable, “je le prendrai”.

Mais le syndicat intransigeant CGT, le plus grand de la SNCF, a continué d’exiger que le gouvernement abandonne purement et simplement les réformes.

“La seule ouverture que nous voulons entendre, c’est” On arrête tout “”, a déclaré à la radio France Inter Philippe Philippe Martinez, leader de la CGT.

Mardi, la grève a frappé les raffineries de pétrole suite aux appels de la CGT pour un blocus des expéditions d’essence.

Le gouvernement a indiqué que cinq des huit raffineries du pays connaissaient des “difficultés de livraison temporaires” mais la CGT a insisté sur le fait que les huit étaient affectées.

Détaillants blessés

Alors que l’impasse se poursuit, le soutien du public à la grève, qui est resté élevé tout au long du premier mois, a commencé à diminuer.

Un sondage Harris Interactive publié lundi a montré que 60 pour cent soutenaient l’action revendicative, en baisse de neuf points depuis le début.

Un sondage Ifop ne lui a accordé que 44% de soutien, en baisse de sept points par rapport à l’enquête précédente des 19 et 20 décembre.

La réforme éliminerait 42 régimes de retraite distincts qui offrent une retraite anticipée et d’autres avantages, principalement aux travailleurs du secteur public, au profit d’un système unique.

Les syndicats CGT et FO ont appelé à une nouvelle journée de débrayage de masse jeudi, qui pourrait voir les écoles fermées et les transports publics encore plus touchés que d’habitude.

L’opérateur ferroviaire SNCF affirme avoir perdu plus de 600 millions d’euros (670 millions de dollars) de ventes de billets depuis le début de la grève le 5 décembre.

Le chef de la chambre des métiers et de l’artisanat de Paris a déclaré que les ventes au détail dans la capitale étaient en baisse de 30 à 40%.

“Grincer des dents ‘

Au fil des semaines, le nombre de grévistes et de travailleurs du métro a diminué, en partie à cause d’une perte de salaire.

“Pour l’instant, nous serons les dents”, a expliqué à l’. Eric Challal, agent de service clientèle en grève à la gare du Nord à Paris.

La grève est le plus long arrêt continu des chemins de fer français depuis la création du service ferroviaire national dans les années 1930.

Macron a fait de la refonte des pensions un élément clé de sa campagne électorale de 2017, affirmant qu’un système unique basé sur des points serait plus équitable, en particulier pour les femmes et les bas salaires.

Le gouvernement a déjà fait une série de concessions aux policiers, militaires, cheminots et employés de l’Opéra de Paris, leur permettant de continuer à prendre une retraite anticipée ou de conserver leurs prestations distinctes pendant plusieurs années à venir.

Mais la plupart des salariés nés en 1975 ou plus tard seraient touchés par le nouveau système, dans lequel les gens gagneraient des points sur la base des gains à vie.

Actuellement, la plupart des pensions sont calculées sur les 25 meilleures années de rémunération d’un travailleur – les fonctionnaires, cependant, reçoivent des paiements en fonction de leurs six derniers mois.