Trois cas de coronavirus chinois mortel ont été confirmés en France, le premier en Europe, alors que le gouvernement chinois s’apprête à verrouiller des villes entières touchées par la maladie, où environ 56 millions de personnes sont désormais soumises à des restrictions de voyage.

Les premiers cas en Europe ont été confirmés en France, où un homme qui a voyagé de Chine mercredi a été diagnostiqué et reçoit un traitement dans la ville de Bordeaux, et deux autres personnes sont traitées un cas distinct à Paris. Ces deux personnes sont également récemment arrivées en France en provenance de Chine et sont membres de la même famille.

La France a les premiers cas parce que ses médecins sont mieux équipés pour détecter le virus que leurs homologues des autres pays européens, a déclaré vendredi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Les commentaires impliquent également que des individus porteurs de coronavirus sont déjà présents dans d’autres pays européens mais n’ont pas encore été détectés.

Ces développements surviennent alors que le deuxième cas confirmé de coronavirus a été signalé aux États-Unis. D’autres ont été observés en Thaïlande, à Singapour, à Taiwan, à Hong Kong, au Japon, en Corée du Sud, au Vietnam et au Népal.

Vendredi, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a averti qu’il était “de plus en plus probable” qu’il y aurait des cas de coronavirus au Royaume-Uni, notant que les villes universitaires comptant une forte population d’étudiants universitaires chinois étaient les plus touchées.

Le bilan officiel du gouvernement chinois s’élève actuellement à 41, dont 1 287 infectés, dont 237 dans un état critique. Ces chiffres officiels peuvent être remis en question, le quotidien britannique The Daily Telegraph notant à la fois les inquiétudes d’une dissimulation par les autorités et les atteintes aux libertés civiles résultant de l’ampleur extraordinaire du verrouillage imposé par le gouvernement chinois.

En plus de la quarantaine imposée à la ville de Wuhan elle-même où le virus est originaire, au moins 17 autres villes subissent des restrictions de voyage importantes, ce qui signifie que 56 millions de personnes – l’équivalent de la population totale de l’Angleterre – ont été placées en lock-out par le gouvernement chinois . Difficile de justifier les affirmations de l’intérieur de Wuhan lui-même, les habitants de l’État étaient au courant de la propagation du coronavirus l’année dernière, des semaines avant que le gouvernement chinois n’ait admis qu’il y avait un problème ou commencé à prendre des mesures.

La police chinoise a toutefois «manipulé» des personnes qui ont parlé du virus sur les réseaux sociaux. On ne sait pas vraiment ce que «manipuler» la police chinoise dans ce contexte signifie réellement pour les personnes impliquées.

Bien que le coronavirus ait fait la une des journaux du monde entier, l’Organisation mondiale de la santé ne l’a pas déclaré d’urgence mondiale, notant plus tôt cette semaine qu’il s’agit plutôt d’une «urgence en Chine». En revanche, le Center for Disease Control des États-Unis note que cet hiver, 15 millions de personnes aux États-Unis ont été infectées par la grippe, 140 000 d’entre elles hospitalisées et 8 200 décès.

Aux États-Unis, environ 8200 décès liés à la grippe surviennent au cours d’une saison où les décès ont en fait chuté, sont inférieurs aux niveaux épidémiques et les hospitalisations sont à des niveaux historiquement normaux, mettant la propagation actuelle du coronavirus à ce jour dans des régions comme les États-Unis et l’Europe en une certaine perspective.

