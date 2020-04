Les problèmes alimentaires en Afrique devraient s’aggraver à l’ONU

Quelque 20 millions de personnes dans neuf pays du continent connaissent déjà de graves difficultés, a déclaré Elizabeth Beers du Programme alimentaire mondial.

Le nombre de personnes touchées par la pandémie de coronavirus en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique pourrait atteindre 43 millions au cours des trois prochains mois. Cette prévision a été faite lors d’un briefing à Genève mardi par la représentante officielle du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, Elizabeth Beers.

Elle a expliqué que dans neuf pays de cette partie de l’Afrique – Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud et Ouganda – environ 20 millions de personnes étaient déjà confrontées à des problèmes alimentaires aigus.

“Augmenter à 43 millions signifierait plus que doubler ce nombre”, – a déclaré Beers. Quelque 17 millions des citoyens les plus pauvres et 3,2 millions de réfugiés en particulier auront besoin d’aide. La porte-parole de l’ONU a rappelé que “des millions de personnes ont déjà perdu leur emploi en raison des turbulences économiques entourant le coronavirus”.

«On s’attend à ce que plus de gens meurent de l’impact économique de COVID-19 que de ce virus lui-même», – a-t-elle dit.

Le PAM a besoin de plus de 500 millions de dollars au cours des trois à six prochains mois pour mener des opérations humanitaires en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, a-t-elle déclaré. Cependant, les difficultés, a-t-elle dit, ne sont pas seulement liées à la disponibilité de la nourriture mais également aux restrictions au transport transfrontalier en raison de la pandémie. Au PAM, il était prévu que les opérations humanitaires «pourraient bénéficier d’un statut spécial».

