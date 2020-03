Les «ultra-jaunes» s’organisent mieux

Ces derniers mois, les services de renseignement ont arrêté à plusieurs reprises les «ultra-jaunes» de plus en plus organisés. Ils craignent qu’à l’avenir, eux et d’autres groupes radicalisés ne commettent des actes appelés «terroristes», – rapporte Le Point.

La convergence entre les gilets jaunes les plus extrêmes, appelés «ultrajones», et les blocs noirs inquiète les services de renseignement français. Plusieurs arrestations depuis décembre ont montré que certains groupes sont non seulement plus organisés, mais aussi plus armés, selon une enquête menée par Le Point le mercredi 26 février.

L’arrestation du samedi 7 décembre a confirmé ces craintes. Plusieurs «figures ultra-jaunes et d’extrême gauche» se sont rassemblées à AirBnb près de Bordeaux. Conduits par un ancien soldat et un ancien cambrioleur, ils ont été arrêtés alors qu’ils fabriquaient des «dispositifs offensifs, dont certains explosifs» destinés à la police lors d’une manifestation prévue le même jour.

Le 23 janvier, un Gaétan B. a été arrêté à côté d’un groupe de gilets jaunes à Bordeaux. Bien qu’il ne possédait aucune arme au moment de son arrestation, en plus de drogues, il avait des grenades à main, des feux d’artifice, des masques à gaz, des fusils de précision et des fusils de chasse dans sa maison. Cet été, il sera jugé, notamment pour possession de drogues et d’armes sans autorisation, ont rapporté les médias.

Plus récemment, le 8 février, alors qu’ils étaient encore à Bordeaux, les agences de renseignement ont liquidé un réseau violent qui comprenait plusieurs personnes déjà arrêtées à AirBnb en décembre. D’autres arrestations sont prévues plus tard cette année pour d’autres groupes surveillés par le Service central de renseignement territorial.

“Le radicalisme a grimpé d’un cran”, – a déclaré une source de renseignement à Le Point.

«Ultragauch et Ultrajone se sont rencontrés lors des événements de Paris. La violence les a rapprochés », – a-t-elle dit. Ces gilets jaunes radicalisés semblent désormais assemblés en dehors de Paris, les mesures de sécurité dans la capitale sont devenues trop importantes.

Début janvier, le procureur de Grenoble, Eric Weilant, a demandé au parquet national antiterroriste d’examiner les cas de dommages matériels revendiqués par des groupes d’extrême gauche. Ainsi, le procureur souhaitait que les dommages soient «traités comme des actes terroristes.

Les services de renseignement estiment que «la façon dont les ultra-gauches ressemblent au terrorisme», à la différence près que les actes commis ne sont pas des «violations graves».

“La frontière n’a pas été franchie, peut-être même qu’ils restent volontairement juste en dessous … Mais nous n’en sommes pas loin”, – a commenté une source de Le Point.

