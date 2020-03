L’exemple de Trump est une malédiction pour les extrémistes de droite

Note de l’éditeur: Frida Ghitis est chroniqueuse aux affaires internationales pour le Miami Herald and World Politics Review, et ancienne productrice et correspondante de CNN. Les opinions exprimées ici sont sous votre seule responsabilité.

(CNN) – Lorsque Emmanuel Macron, candidat centriste modéré de la France, a remporté l’élection présidentielle de ce dimanche contre son ardente opposante nationaliste Marine Le Pen, il a confirmé une tendance qui devrait concerner les populistes de droite, en particulier ceux qui travaillent à la Maison Blanche. Ironiquement, l’ascension de Donald Trump à la présidence (qui devait entraîner une série de victoires par des candidats aux vues similaires) ruine ses chances de succès.

Sans aucun doute, la victoire de Macron est le résultat d’innombrables facteurs, dont certains uniques en France. Mais l’une des raisons pour lesquelles Macron a gagné est que les électeurs français étaient consternés par la perspective de choisir leur propre version de Trump. Le Pen leur a beaucoup rappelé le nouveau président américain, un homme qu’ils n’aiment pas.

Trump a une très faible approbation aux États-Unis, mais ce n’est rien comparé à la façon dont ils le voient en France. Un récent sondage a révélé que 82% des électeurs français ont une opinion défavorable de Trump. C’est encore pire que le moche de Poutine 70,9%. L’élection de Trump aux États-Unis devait aider d’autres politiciens populistes d’outre-Atlantique. Au lieu de cela, cela leur fait du mal.

L’Occident est un champ de bataille

Les élections françaises, comme tout concours politique, étaient du ressort local. Mais ils étaient aussi le microcosme d’une bataille plus vaste qui faisait rage dans les démocraties occidentales. L’Occident est devenu un champ de bataille pour les populistes nationalistes, qui agacent la foule et alimentent leur mécontentement et leurs craintes en imputant les malheurs des pays aux étrangers, aux immigrants, aux mauvais accords commerciaux et à l’érosion des organisations internationales. sa souveraineté. Ils affrontent les «petits» démocrates libéraux, des politiciens qui défendent les libertés démocratiques, la tolérance, l’égalité, le commerce international et la participation active aux organisations internationales.

Les nationalistes ont entretenu de bonnes relations et un soutien fort (nous essayons toujours de savoir à quel point) le président russe Vladimir Poutine. Ils aimeraient voir l’Union européenne démantelée, objectif que Poutine considère à juste titre comme un affaiblissement de l’Occident. Aux États-Unis, Trump a fait campagne en tant que populiste nationaliste. (Il ne décide pas, il aime rester sur la piste de la campagne, mais c’est une autre histoire.) Sa victoire a déclenché une vague d’euphorie parmi les populistes européens.

Steve Bannon, le stratège idéologiquement chargé de Trump, veut probablement encore voir la révolution nationaliste balayer l’Occident. Mais l’euphorie qui a suivi l’élection de Trump a été suivie de sombres nouvelles pour ses âmes sœurs européennes.

Les dirigeants anti-immigrants européens ont fait un pèlerinage aux États-Unis, comme dans une sorte d’illusion sur Trump. Le leader anti-musulman néerlandais Geert Wilders a assisté à la convention républicaine. Le Britannique Nigel Farage, chef du parti anti-Union européenne Ukip, était tout sourire à la Trump Tower juste après les élections, Trump recommandant qu’il soit nommé ambassadeur aux États-Unis. Puis il y avait Le Pen, qui a été découvert à la réception de la Tour une semaine avant l’inauguration présidentielle. Le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Sean Spicer, a déclaré que sa présence n’avait rien à voir avec Trump, mais qu’il a rencontré un homme nommé Guido Lombardi, un résident de la Trump Tower, qui a été décrit comme un lien entre Trump et Les dirigeants d’extrême droite européens.

Jusqu’à l’inauguration, les nationalistes avaient beaucoup à célébrer. Mais le câlin de Trump est devenu une malédiction. Disons que vous n’êtes pas fatigué de gagner.

Stupéfait par les États-Unis de Trump

J’ai passé du temps dans les pays européens alors que les électeurs se préparent à aller aux urnes, et ce que j’ai constaté, c’est que beaucoup de gens sont simplement stupéfaits (et pas dans le bon sens) par ce qu’ils voient en Amérique. En conséquence, les nationalistes perdent de la hauteur.

Aux Pays-Bas, le Wilders ‘Freedom Party (PVV) a commencé à monter en flèche dans les sondages après l’élection de Trump. Sa devise, «Faites à nouveau des Pays-Bas les nôtres», a délibérément imité «Rendez l’Amérique encore plus belle». Le PVV n’a remporté que quinze sièges aux élections. Le 20 janvier était le favori pour remporter 41 sièges, un nombre impressionnant, selon les normes du parlement multipartite fragmenté des Pays-Bas. Mais ensuite, Trump a pris ses fonctions.

Aux Pays-Bas, les gros titres ont fait état de manifestations massives dans les aéroports américains en faveur des immigrants. Les gros titres montraient des téléspectateurs choqués d’un président américain qualifiant les médias d ‘«ennemis du peuple» et de menteurs flagrants. Le leadership du PVV a commencé à s’évaporer.

L’élection est devenue un référendum sur Trump. Le jour du scrutin, la force avait disparu. Le PVV n’a remporté que 20 sièges. Un énorme avantage des dernières élections, mais moins de la moitié de ce qui était attendu avant que Trump ne devienne président.

En Grande-Bretagne, l’Ukip de Farage est tombé dans la boue. Lors des élections locales de la semaine dernière, le parti a été anéanti même dans les régions où il s’était traditionnellement bien comporté. Son seul député au Parlement a démissionné. Le parti, selon d’anciens membres, est terminé. Ensuite, cela se produit en France.

Échos des élections américaines

Une grande partie des élections en France rappellent celles des États-Unis, de la xénophobie à la rhétorique anti-réfugiés et anti-musulmane en passant par le piratage massif et la publication d’e-mails de la campagne de Macron, un acte qui semble lié à la Russie. Une banque liée au Kremlin a d’ailleurs aidé à financer la campagne Marine Le Pen.

Mais il est également clair que Le Pen a été blessée par son association avec Trump. Quand j’ai interrogé les électeurs français sur Le Pen, le nom de Trump a continué à apparaître. Certains ont délibérément qualifié Le Pen de “Trump français”. Des affiches politiques ont fusionné les visages des deux politiciens, faisant apparaître Trump et Le Pen comme la même personne et exhortant les électeurs à ne pas “se faire passer”. Dans un environnement où plus de huit électeurs sur dix n’aiment pas Trump, cela lui a fait mal.

Le Pen n’est pas devenu président de la France, mais a terminé deuxième dans une bataille de 11 candidats. C’est un exploit et un signe que la lutte entre des philosophies concurrentes n’est pas terminée, et qu’elle a capitalisé sur les préoccupations auxquelles Macron doit répondre. Ce message s’applique au-delà de la France.

Certaines des questions centrales sur les agendas populistes sont légitimes et méritent d’être abordées. Les nationalistes ont en quelque sorte fait des progrès significatifs. Ils ont déjà déplacé tout le spectre politique vers la droite. Certaines de ses pertes sont survenues parce que ses rivaux ont coopté ses causes. Mais les principales questions restent en suspens, comme le fonctionnement de l’Union européenne, la meilleure façon de faire face aux pressions migratoires et la réponse correcte à ce que beaucoup perçoivent comme des menaces pour les valeurs locales.

Il semble palpable que l’Occident traverse un moment crucial de son histoire. D’autres élections arrivent en Europe, y compris en Allemagne, et l’administration Trump vient de commencer aux États-Unis. Jusqu’à présent, la tendance suggère fortement que Trump est devenu une responsabilité pour les nationalistes. Mais le plus grand combat est loin d’être terminé, même si la vision de Steve Bannon d’une révolution nationaliste à travers l’Occident, pilotée par son patron, frappe des rochers.

.