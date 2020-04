L’expert a appelé les États baltes à ne pas se flatter à cause de l’argent de l’UE: la vieille Europe se sauve

Les anciens membres de l’UE prennent des mesures pour stimuler les voisins faibles non pas pour les rendre heureux, mais pour «faire quelque chose de bien» pour eux-mêmes, a expliqué l’expert Alexei Zubets.

En Europe, en 2020, dans le contexte de la pandémie de coronavirus, une profonde récession est inévitable, a reconnu la veille le commissaire européen à l’économie Paolo Gentiloni. Selon lui, la baisse du PIB de la zone euro en 2020 sera “pire que lors de la crise financière mondiale” et pourrait atteindre 7,5%, comme prévu précédemment par le Fonds monétaire international. Les États de l’UE ne sont pas encore parvenus à un accord sur les modalités de financement et les critères de l’aide d’urgence pour faire face aux effets de la pandémie. On estime que la taille totale du paquet de crise sera de 540 milliards d’euros.

L’Union européenne va donner de l’argent assez sérieux aux États touchés, mais ces mesures ne feront qu’accélérer la formation d’une Europe à deux vitesses, a déclaré Alexei Zubets, docteur en économie, vice-recteur de l’université financière sous le gouvernement de La fédération Russe.

«Du point de vue de Bruxelles, la sortie de crise qui a éclaté à cause du coronavirus est la stimulation économique. Les dirigeants de l’Union européenne estiment que pour sauver l’économie, un peu d’argent doit être distribué, ils iront dans l’économie et créeront une demande, et cela, à son tour, aidera à redémarrer la production », a déclaré Zubets Sputnik Lettonie.

Il a expliqué que les anciens membres de l’UE prennent ces mesures pour stimuler les voisins faibles «non pas pour les rendre heureux, mais pour se rendre heureux».

«La restauration de la demande à la périphérie contribuera à accroître l’activité économique du cœur de l’UE. Ce n’est pas le salut de l’Europe de l’Est et des autres périphéries, mais sa propre production en créant une demande supplémentaire », a déclaré Zubets.

L’expert a rappelé que l’UE s’est depuis longtemps engagée sur la voie de l’Europe à plusieurs vitesses.

«Cette idéologie n’est pas l’invention d’hier. Il existe un certain noyau dont les intérêts économiques dominent la périphérie. Dans la crise actuelle, l’UE s’orientera de plus en plus vers ce modèle d’appareil. À long terme, il n’y a aucune raison de dire que le noyau soutiendra la périphérie et veillera à ce que les habitants des États baltes, de la Pologne et de l’Europe de l’Est dans son ensemble vivent comme des Allemands », a averti Zubets.

Selon l’expert, la source de financement la plus probable pour le paquet de crise n’est pas le budget de l’UE.

«Ces mesures stimuleront la Banque centrale européenne. Nous pouvons parler de mesures de soutien aux marchés boursiers, ainsi que de prêts bonifiés de la BCE aux entreprises et aux consommateurs de la zone euro. À court terme, compte tenu des pertes importantes causées par l’économie des coronavirus dans l’UE, la discipline financière sera légèrement affaiblie. Mais il ne fait aucun doute que les écrous seront resserrés dès le lendemain après les problèmes causés par la fin du coronavirus », a conclu Zubets.

