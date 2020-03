L’histoire d’amour inhabituelle de Macron est la preuve que la politique est différente en France

(CNN) – Il s’agit de la simple histoire d’amour d’une adolescente de 15 ans qui rencontre un professeur de théâtre beaucoup plus âgé à l’école et finit par tomber amoureuse d’elle. Leurs parents ne peuvent pas les éloigner et des années plus tard, la mère de trois divorces et se remarie, maintenant avec son ancien élève. Ils fleurissent et il devient président élu à 39 ans alors qu’elle a 64 ans.

Nous ne savons pas exactement quand est né l’amour entre Macron et sa femme Brigitte. Il suffit de dire que ses parents lui ont dit de rester à l’écart jusqu’à ses 18 ans, pendant que son fils était envoyé à Paris. Des années plus tard, ils sont toujours ensemble et il est le président élu de la France.

Pouvez-vous imaginer un politicien avec une histoire personnelle comme celle de Macron aux États-Unis? Peut-être, ou peut-être pas. En France, il est vu avec indifférence.

Il y a d’autres éléments intéressants dans cette histoire.

Premièrement, que le mari est beaucoup plus jeune que la femme, ce qui détourne le stéréotype des hommes plus âgés et des femmes plus jeunes. De plus, ils sont ensemble depuis de nombreuses années.

Beaucoup de gens ont souligné que la différence d’âge entre Macron et sa femme est la même que celle du président des États-Unis, Donald Trump, et de sa troisième femme, Melania.

Bien que Trump n’ait jamais été le professeur de théâtre de Melania.

De plus, il y a le fait qu’ils sont français, et tout ce qui a à voir avec la vie personnelle et les relations est différent.

Mais les histoires d’amour compliquées n’ont rien de nouveau pour les présidents français.

L’actuel président, François Hollande, a quatre enfants d’un autre politicien et ancien candidat à la présidence, Ségolène Royal. Cependant, ils ont rompu et il a rejoint un journaliste français jusqu’à ce qu’il soit découvert par un tabloïd alors qu’il conduisait une moto jusqu’à l’appartement d’une jeune femme à Paris.

Imaginez un président américain sur un cyclomoteur dans les rues de Washington en direction d’une autre relation. Insérez ici des comparaisons avec Bill Clinton, mais son affaire extraconjugale a été un tel scandale qu’elle a presque renversé sa présidence. Cela n’est pas arrivé à Hollande.

Son prédécesseur, Nikolas Sarkozy, n’a pas non plus divorcé après avoir été élu président. Il s’est donc retrouvé avec Carla Bruni, mannequin et pop star, qu’il a épousée pendant la présidence.

Trump n’est que le deuxième président des États-Unis à divorcer. Ronald Reagan était le premier. Mais le passé coloré des tabloïds de Trump est digne du précédent établi par les présidents français, contrairement à Reagan.

La plupart des présidents des États-Unis ont une femme et restent avec elle. Barack Obama et les deux présidents Bush sont des exemples de relations qui durent des décennies sans problèmes publics.

La relation des Clinton a évidemment eu ses problèmes, mais ils sont toujours mariés.

La vérité est que les histoires d’amour compliquées ne sont pas nouvelles pour les politiciens américains. La fascination pour la vie privée des politiciens est relativement nouvelle. Les Roosevelts et les Kennedys avaient chacun des relations qui pouvaient être reprises par les médias actuels.

Parmi les candidats à la présidentielle, la vie personnelle est plus longue. Par exemple, John Edwards. Newt Gingrich, dont la première épouse, soit dit en passant, était son professeur de mathématiques.

Mais quelle qu’en soit la raison, la vie personnelle d’un candidat a toujours semblé plus importante en Amérique.

Enfin, plus vraiment. Pas avec le passé du président Trump.

.