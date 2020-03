L’historien français de l’Holocauste a été détenu pendant 10 heures aux douanes américaines.

New York (CNN) – Un historien français de l’Holocauste, détenu pendant 10 heures à l’aéroport intercontinental George Bush de Houston, a déclaré que “les États-Unis ne ressemblent plus aux États-Unis”.

Henry Rousso devait participer à un débat intitulé “Writing in Dark Times”, à la Texas A&M University, lors de son arrestation la semaine dernière.

Il assure que c’est la première fois en 30 ans de voyage aux États-Unis qu’il rencontre un problème au moment de son entrée dans ce pays.

Rousso dit qu’un agent d’immigration lui a dit qu’il n’avait pas la permission “de donner des conférences et de percevoir des frais” sur son visa de touriste. Le Département d’État des États-Unis autorise les citoyens étrangers à percevoir des frais avec un visa de touriste s’ils sont locuteurs ou locuteurs et selon certaines directives, que Rousso respecte.

Confirmai-je. J’ai été détenu 10 heures à l’aéroport de Houston Itl sur le point d’être expulsé. L’officier qui m’a arrêté était “inexpérimenté” https://t.co/SdIKWKQbnr

– Henry Rousso (@Henry_Rousso) 26 février 2017

“Perturbé” et “ennuyé”

“Il est touché”, a déclaré Richard J. Golsan, directeur du Texas A&M University Center for Humanities Research, et qui a invité Rousso à la conférence.

«À ce stade, il aime ce pays, mais il est franchement bouleversé par ce qui se passe. Nous lui avons demandé s’il pensait que c’était le résultat du nouveau décret sur l’immigration. Il a dit qu’il pensait que c’était dû au nouvel esprit d’immigration, beaucoup plus méfiant et franchement hostile à ces questions “, a-t-il ajouté.

Golsan a également déclaré à CNN qu’un agent du Service de l’immigration et des douanes (ICE) l’avait appelé pour corroborer l’histoire de Rousso.

“Ma propre expérience de conversation avec l’agent était troublante”, a-t-il déclaré. “Tout ce que j’avais à faire était de taper les mots” Henry Rousso “sur Google pour confirmer qu’il était bien celui qu’il prétendait être.”

Rousso est spécialisé dans l’étude de la Seconde Guerre mondiale et de l’après-guerre.

«Il est né en Égypte et a quitté son pays dans des circonstances extrêmement douloureuses parce qu’il était juif. (Ce qu’il a vécu) lui a rappelé ces expériences traumatisantes », a déclaré Golsan.

Le directeur du Center for Humanities Research a également informé les avocats de la Texas A&M University et du consulat de France, après que Rousso lui eut dit qu’il avait été “expulsé”.

Lorsqu’ils sont intervenus, Rousso a été informé que son arrestation avait été une erreur et qu’il avait l’autorisation d’entrer aux États-Unis.

L’actualité arrive en France

“Nous déplorons cet incident et espérons que les autorités américaines sont attentives aux conditions de circulation de nos citoyens français qui, comme dans le cas du professeur Rousso, contribuent à la vitalité des relations entre la France et les Etats-Unis”, a-t-il déclaré à CNN. le ministère des Affaires étrangères.

Le politicien français et candidat à la présidentielle Emmanuel Macron a également donné son avis sur ce qui s’est passé, à travers un message Twitter envoyé ce dimanche. “Il n’y a aucune excuse pour ce qui est arrivé à Henry Rousso. Notre pays est ouvert aux scientifiques et aux intellectuels. #WelcomeToFrance », lisez le message.

Pour sa part, l’historienne et collaboratrice de CNN, Ruth Ben-Ghiat, a également rendu hommage à Rousso via Twitter, avec un message dans lequel elle a déclaré que son travail sur l’oubli du passé est “très pertinent”.

“Une nation accueillante”

L’ICE a déclaré qu’elle ne commenterait pas ce cas individuel, mais a assuré que “les États-Unis ont été et continuent d’être une nation accueillante”.

“Ceux qui demandent à être admis ont la charge de prouver qu’ils sont clairement éligibles à entrer aux États-Unis. Afin de démontrer son admissibilité, le demandeur doit surmonter tous les motifs d’irrecevabilité. »

Dans un article relatant son expérience, Rousso a fait référence aux commentaires que Donald Trump a faits à propos de Paris la semaine dernière. “J’ai récemment entendu dire que” Paris n’est plus Paris “. Les États-Unis ne ressemblent plus aux États-Unis. “

Camille Verdier à Paris a contribué à ce reportage.

