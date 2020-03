Ligue des champions: le PSG, avec Neymar, visite le Borussia Dortmund

Thomas Tuchel, entraîneur de l’équipe parisienne, a confirmé la participation de la star brésilienne face aux onze allemands au Signal Iduna Park.

Il commandera l’attaque du PSG …

Thomas Tucheltechnicien Paris Saint-Germain, a confirmé qu’il pouvait compter sur la star brésilienne Neymar pour l’engagement de ce mardi avant Borussia Dortmund dans le Signal Iduna Park, duel à sens unique pour le Assommer de la Ligue des champions.

L’Amérique du Sud a reçu un coup le 1er février qui a causé une blessure aux côtes et depuis il a raté quatre matchs de l’équipe parisienne, bien que a pris forme pour voir l’action sur ce rencontre devant les Allemands.

“Neymar a la capacité de faire des choses décisives. Changez tout pour vos coéquipiers, apporte confiance et créativité. Il jouera demain (mardi), les choses sont différentes si «Ney» est“A exprimé le stratège allemand.

Tuchel, ancien entraîneur de Borussia Dortmund, assuré que ce sera un duel spécial et émotionnel pour avoir rejoint l’équipe qu’il a dirigée pendant deux ans et, en même temps, a déclaré que votre personnel est préparé mentalement pour faire face à ce test.

“Sans confiance, nous ne survivons pas dans ce stade (Signal Iduna Park). C’est vraiment difficile de contrôler ses émotions, surtout dans un stade avec de gros fans. Nous devrons jouer intelligemment, rester calmes et attentifs pendant ce match », a-t-il ajouté.

Le défenseur français Presnel Kimpembe, qui accompagnait son entraîneur lors de la conférence de presse, a souligné les qualités du buteur norvégien Erling Braut Haaland, bien qu’il ait déclaré que “il faut craindre tout DortmundParce que c’est une grande équipe, pas un seul joueur. “

Prêt à accueillir la puissante boîte parisienne

Pendant ce temps, les Suisses Lucien Favre, technicien Borussia Dortmund, il a dit préparé pour le risque que face à la Paris Saint-Germain.

“Nous connaissons leurs joueurs et nous sommes prêts pour eux. Le PSG est une super équipe et il a terminé au-dessus du Real Madrid dans son groupe, cela dit tout. Au final, notre forteresse comptera », a déclaré le stratège helvétique.

A révélé que le milieu de terrain allemand Julián Brandt n’a pas récupéré de sa blessure et rejoindra le capitaine Marco Reus comme le deux victimes sensibles, bien qu’il ait confirmé sa confiance dans le Norvégien Erling Braut Haaland, nouveau venu dans l’équipe et que Il a marqué neuf buts en six matchs.

“Jouer dans ce club est évidemment différent, mais Haaland a déjà de l’expérience avec RB Salzburg en Ligue des champions et je ne pense pas que cela prenne beaucoup de temps pour obtenir un rythme “, a-t-il ajouté.

Milieu de terrain belge Axel Witsel, entrée incontestée au Borussia Dortmund, reconnu la puissance offensive de l’escouade parisienne et a souligné qu’ils devraient être très prudents avec ces éléments.

“Je suis sûr que Neymar jouera demain (mardi) et c’est très dangereux. D’autres joueurs aiment Mbappé et Di María ils sont également très solides. Nous devons prendre soin de chacun d’eux“Il a indiqué.

Borussia Dortmund et Paris Saint Germain Les 90 premières minutes de cette série d’élimination directe commenceront au 14h00, moment de la Mexico.

(Avec des informations de Notimex)