Ligue des champions: Vecchia Signora manque de Gaulois à respecter

L’Olympique de Lyon s’est imposé par la moindre différence avec Jueventus, grâce au but du Français Lucas Tousart, match aller, tenu au Parc Olympique Lyonnais.

Ils n’ont pas respecté la dame de Turin …

Le français Lucas Tousart a marqué le but qu’il a donné le Olympique de Lyon avantage minime sur Juventus, première réunion du Assommer de la UEFA Champions League, tenue ce mercredi au Parc Olympique Lyonnais.

QUELLE VICTOIRE! 💪🔴🔵

La #TeamOL a tout donné et s’impose dans ce 8ème de finale aller de @ChampionsLeague face à la @juventusfc (1-0) grâce au but de @ lucas_tousart29.

Il faudra aller chercher la qualification le 17 mars prochain au Juventus Stadium! 💥 pic.twitter.com/eQMCadlI44

– Olympique Lyonnais (@OL) 26 février 2020

Le le match avait des arrivées de danger des deux équipes dès les premières minutes. À trois ans, Cristiano Ronaldo est apparu sur l’aile gauche et a envoyé une croix que personne n’a réussi à terminer; par la suite Karl Toko Ekambi a écrasé une balle dans la barre transversale.

🔴🔵 Lyon remporte sa toute première victoire contre la Juventus #UCL pic.twitter.com/UHXita6paa

– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 26 février 2020

La possession du ballon changée Alors que l’horloge tournait, le Vecchia Signora dominait, mais après la 20e minute, l’équipe locale s’est rapprochée de plus en plus du but défendu par Wojciech Szczesny.

ℹ️ C’était la première fois que la Juventus était en retard dans un match à l’extérieur #UCL depuis leur défaite 2-0 à l’Atlético en huitièmes de finale aller la saison dernière… pic.twitter.com/OQK0S9Hc27

– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 26 février 2020

Dans un coup de pied arrêté, Mathijs de Ligt a été piétiné dans la surface et quand il se leva, il avait demi-visage plein de sang, le Néerlandais a quitté le champ pour être soigné et son L’absence a coûté cher à la Juve.

À 30 ′, Houssem Aouar a commencé un mouvement individuel sur l’aile gauche, le Français s’est concentré sur la petite zone où il se trouvait Lucas Tousart, qui défini avec le pied gauche avant le perplexité de la défense italienne il n’a réagi qu’après la pause.

Le coup du monstre Houssem Aouar vaut le tout. 🎩😍🇫🇷

Quelle façon de casser et de blesser pour aider Lucas Tousart. ⚽️

L’Olympique de Lyon bat la Juventus 1-0 à la mi-temps. #UCL #ChampionsLeague # OLJUVpic.twitter.com / Hp4z9zePzm

– Objectifs Solo Fútbol ⚽️ (@ SoloFGoles10) 26 février 2020

Pendant le plugin, l’équipe visiteuse a dominé et complètement annulé l’attaque française, qui n’a pas eu un seul coup; mais ceux dirigés par Maurizio Sarri ils n’ont trouvé aucune force et leurs tentatives se sont égarées.

Au cours des 10 dernières minutes, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo compliqué la nuit du retour de Leon, dans la zone il y avait de pousser que l’arbitre central Jesus Gil n’a pas envisagé de fautes, jusqu’à des tentatives chiliennes qui ne se sont pas concrétisées.

Le temps presse et bien que la série soit ouverte, la les supporters réunis au Parc Olympique Lyonnais explosent de joie; Maintenant, les lions vont essayer de faire leur passe Quarts de finale le 17 mars quand ils visitent le Stade Allianz à Turin.

Alignements

Olympique Lyon

Anthony Lopes

Marcelo

Jason Denayer

Fernando Marcal

Léo Dubois

(Kenny Tete, 77 ′)

Bruno Guimaraes

Lucas Tousart

Maxwel Cornet

(Joachim Andersen, 81 ′)

Karl Toko Ekambi

(Martin Terrier, 66 ′)

Houssem Aouar

Moussa Dembélé

DT: Rudi García

Juventus

Wojciech Szczesny

Danilo Pereira

Mathijs de Ligt

Leonardo Bonucci

Alex Sandro

Ricardo Betancur

Miralem Pjanic

(Aaron Ramsey, 62 ′)

Adrien Rabiot

(Federico Bernardeschi, 77 ′)

Juan Guillermo Cuadrado

(Gonzalo Higuaín, 70 ′)

Paulo Dybala

Cristiano Ronaldo

DT: Maurizio Sarri

(Avec des informations de Notimex)