(CNNMoney) – Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde, est décédée, comme l’a confirmé jeudi sa famille.

Bettencourt, qui avait 94 ans, était l’héritier de l’empire français des cosmétiques L’Oréal. Elle était la fille du fondateur de l’entreprise, Eugène Schueller.

Forbes et le Bloomberg Billionaires Index considéraient Bettencourt comme la femme la plus riche du monde. Sa valeur nette était estimée à 44 milliards de dollars.

Bettencourt a commencé à travailler dans l’entreprise de son père à l’âge de 15 ans, en tant qu’apprenti, et a hérité de sa participation en 1957.

Elle a activement participé à la direction du géant mondial des cosmétiques et a siégé à son conseil d’administration jusqu’en 2012. Elle a pris sa retraite à 89 ans et a été remplacée par son petit-fils au milieu d’un conflit juridique amer avec sa fille, qui a fait valoir que Bettencourt n’était pas mentalement compétent pour gérer ses propres affaires.

La famille Bettencourt détient actuellement 33% du groupe L’Oréal. L’entreprise possède des marques renommées telles que Lancôme, Garnier et La Roche-Posay.

“Nous avons tous eu une profonde admiration pour Liliane Bettencourt, qui a toujours veillé sur L’Oréal, la société et ses employés, et s’est consacrée à son développement et à son succès”, a déclaré Jean-Paul Agon, président de L’Oréal.

