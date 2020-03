L’ingénierie et les entreprises de luxe s’orientent vers la fourniture de coronavirus

Les entreprises manufacturières européennes sont en pourparlers avec les gouvernements pour passer de leurs gammes de produits habituelles à la fourniture d’équipements et de consommables nécessaires pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Alors que plusieurs sociétés d’ingénierie britanniques, dont Rolls Royce Aero Engines et le fabricant de tracteurs et d’excavateurs JCB, discutent lundi avec le gouvernement britannique d’un changement de production pour lutter contre la pénurie nationale de ventilateurs hospitaliers, en France, une entreprise fournit déjà un produit de pénurie pour aider la réponse du coronavirus.

Le fabricant de produits de luxe LVMH est passé de la production de parfums – ses marques comme Christian Dior, Guerlain et Givenchy – à un désinfectant pour les mains, affirmant qu’il fournira gratuitement “des quantités importantes” de gel aux hôpitaux parisiens, rapporte France 24.

La société a offert le désinfectant pour les mains au cours du week-end et le premier bain devrait être livré dès lundi, selon les rapports.

Comme Breitbart London l’a rapporté dimanche, le gouvernement britannique appelle désormais les entreprises industrielles nationales à se manifester si elles sont capables de faire pivoter leur travail des produits non essentiels vers les ventilateurs. Les machines qui aident artificiellement à respirer sont essentielles pour des maladies comme le coronavirus qui causent des problèmes respiratoires chez les victimes, mais il n’y en a pas assez actuellement dans le pays pour les niveaux de demande prévus, et l’importation de machines sera difficile compte tenu des conditions mondiales.

Pénurie de respirateur: Boris demande aux fabricants de changer de production pour le traitement #Coronavirus https://t.co/AEwplL8f8t

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 15 mars 2020

Donnant une mise à jour sur la situation lundi, le secrétaire à la Santé Matt Hancock a déclaré qu’il y avait eu une réponse “enthousiaste” de la part d’entreprises qui pourraient potentiellement fabriquer des ventilateurs, saluant le programme “Effort national pour la production de ventilateurs”.

Une entreprise qui a été suggérée comme contributeur potentiel est le JCB, donateur conservateur, Lord Bamford, qui produit des machines pour les usines lourdes. Le point que les engins de terrassement et les équipements médicaux tendent à exister dans des domaines très différents de la fabrication industrielle a été évoqué par Lord Bamford dans sa réponse de dimanche, lorsqu’il a déclaré: «Nous avons été approchés par le Premier ministre pour voir si nous pouvons aider à la production de ventilateurs. Nous avons actuellement des équipes de recherche et d’ingénierie qui examinent activement la demande. Il n’est pas encore clair si nous pouvons aider, mais en tant qu’entreprise britannique, nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider pendant les périodes sans précédent auxquelles notre pays est confronté. »

La société d’ingénierie de précision Rolls Royce Aero Engines et Unipart, une entreprise de fabrication et de logistique qui faisait autrefois partie de British Leyland, a également été nommée.