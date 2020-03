L’Iran et la France travailleront sur des propositions pour sauver l’accord nucléaire

Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif se rend à Paris vendredi pour

rencontre avec le président français Emmanuel Macron. La discussion portera sur

une série de propositions, françaises et iraniennes, sur les moyens de sauver et de renforcer l’accord nucléaire P5 + 1.

Depuis que les États-Unis se sont retirés de l’accord sur le nucléaire et ont commencé à prendre des mesures

pour la miner à l’international, la France a pris la tête de l’UE

nations en essayant de maintenir l’accord viable. L’Iran fait pression

en particulier pour eux de faire en sorte que l’allégement des sanctions et l’accès aux

le commerce entre en jeu.

L’Iran a pris quelques mesures pour augmenter la taille de son nucléaire civil

programme pour essayer de faire avancer l’accord plus rapidement, en prenant des mesures qui

facilement réversible une fois l’accord conclu. Il est clair que la sauvegarde

accord est le but, et l’Iran a également dit tout ce qu’ils veulent vraiment est le

droit de vendre leur pétrole. A défaut, cependant, certains responsables iraniens

suggèrent qu’ils pourraient abandonner l’affaire, car ils n’obtiennent pas ce qu’ils

ont été promis hors de lui.

L’effondrement de l’accord est potentiellement un prélude à une attaque américaine contre

J’ai couru. Zarif a précisé qu’il ne cherchait pas une guerre avec les États-Unis, mais qu’il

croit que les États-Unis tentent de provoquer la situation avec leur persan

Opérations dans le Golfe. Il a également averti l’Iran qu’il défendrait ses propres intérêts

le long de leur propre littoral s’il s’agit de cela, qui sera presque

certainement être considéré comme une “menace iranienne” par les médias occidentaux au cours de la prochaine

quelques jours.