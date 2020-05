L’ONU a appelé les États-Unis à lever les sanctions contre Cuba

Les auteurs de la déclaration estiment que dans le contexte de la pandémie, les sanctions compromettent le droit à la vie et à la santé des segments les plus vulnérables de la population de la République.

Les sanctions américaines contre Cuba, qui ont empêché l’achat de médicaments, de matériel médical et de nourriture dans le contexte de la pandémie de coronavirus, devraient être levées. Un tel appel a été lancé aux États-Unis jeudi par des experts des droits de l’homme de l’ONU.

“Nous appelons les États-Unis à éliminer les mesures de barrières commerciales, ainsi que l’interdiction des droits de douane, des quotas et des mesures non tarifaires, y compris celles qui empêchent le financement de l’achat de médicaments, de matériel médical, de nourriture et de fournitures essentielles”, – a déclaré un communiqué conjoint. déclaration signée par sept rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

Ils ont rappelé que les États-Unis avaient ignoré les appels répétés à la levée des sanctions qui «sapent la capacité de Cuba et d’autres pays à répondre efficacement à la pandémie et à sauver des vies. Selon des experts, «en cas d’urgence pandémique, le manque de volonté du gouvernement américain de suspendre les sanctions» pourrait augmenter «les énormes souffrances physiques et psychologiques» des personnes touchées par la pandémie.

Comme souligné dans la déclaration, l’embargo américain contre Cuba et les sanctions contre d’autres pays «sapent gravement la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie. Les experts ont expliqué qu’en raison de l’embargo des États-Unis, l’exportation et la réexportation de marchandises vers Cuba nécessitent un processus d’octroi de licences complexe et coûteux, qui compromet «l’efficacité des achats de médicaments, de matériel médical et de technologie». Les auteurs de la déclaration considèrent que, dans le contexte de la pandémie, les sanctions menacent «le droit à la vie, à la santé et aux autres droits essentiels des personnes les plus vulnérables de Cuba».

Parmi les signataires figurent les rapporteurs spéciaux sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur les droits de l’homme, Alain Duhan, sur la torture, Niels Melzer et sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamard.

