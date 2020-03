L’OTAN offre à Trump une réduction budgétaire au milieu de doutes croissants concernant Alliance

Au milieu d’un débat de plus en plus vif sur l’intérêt de l’alliance de l’OTAN, l’OTAN a annoncé une modification de sa budgétisation interne, réduisant le pourcentage du budget central que les États-Unis devraient fournir.

Dans le cadre de cette annonce, le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la contribution américaine sera réduite de 22% à 16%, tandis que la contribution de l’Allemagne sera également portée à 16%, ce qui les mettra au même niveau que les États-Unis.

Le budget annuel de l’OTAN est d’environ 2,5 milliards de dollars par an, de sorte que les États-Unis économiseront 150 millions de dollars par an, et leur contribution sera de 400 millions de dollars. Cela commence en 2021. Cela est considéré comme une concession au président Trump parce qu’il se plaint constamment que d’autres nations ne paient pas autant à l’OTAN.

Cela ne résout toujours pas le grand débat en cours au sein de l’OTAN, ce que l’OTAN devrait réellement faire. Le président français Emmanuel Macron s’est plaint que l’alliance surestime le montant d’argent qu’elle dépense, sans insister suffisamment sur la stratégie.

Macron a ajouté qu’il ne pensait pas que la Chine et la Russie étaient nécessairement censées être les ennemis de l’OTAN et qu’il souhaitait que l’alliance se concentre sur la lutte contre le terrorisme. Jusqu’à présent, les déploiements de l’OTAN visent globalement la Russie et parlent de dépenser plus d’argent pour construire sur la frontière russe.

Historiquement, l’OTAN n’a rien fait du tout. La première opération de l’OTAN a été un blocus naval contre la Serbie pendant le mandat du président Clinton. Depuis lors, les opérations ont fortement ciblé la Serbie et la participation à l’occupation de l’Afghanistan.

Redéfinir l’OTAN en tant qu’alliance antiterroriste a du sens pour la France, car c’est là que va une grande partie de leur budget militaire, envahissant des endroits à travers l’Afrique et le Moyen-Orient, et Macron pense probablement qu’il sera plus facile s’ils peuvent aspirer le reste de l’OTAN dans ces interventions.