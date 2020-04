L’Ouzbékistan attend l’aide de l’Union européenne pour lutter contre le coronavirus

Le président de l’Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev et le chef du Conseil européen Charles Michel ont discuté lors d’une conversation téléphonique le lundi des questions de coopération bilatérale, en particulier, l’assistance de Bruxelles dans la lutte contre la propagation d’un nouveau type de coronavirus COVID-19, le service de presse du Le chef ouzbek a dit.



Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la flambée du nouveau coronavirus COVID-19 était une pandémie. Selon les dernières données de l’OMS, plus de 2,24 millions de cas d’infection ont été enregistrés dans le monde, plus de 152 000 personnes sont décédées. En Ouzbékistan, le nombre de cas de coronavirus enregistrés a dépassé 1,6 mille lundi, cinq patients sont décédés et 261 se sont rétablis.

Selon le service de presse, le chef du Conseil européen a hautement apprécié et soutenu pleinement les mesures prises en Ouzbékistan pour lutter contre la propagation de l’infection à coronavirus et minimiser son impact négatif sur les réformes en cours du développement socio-économique du pays.

«Michel a exprimé la volonté de l’Union européenne de fournir le soutien nécessaire dans la lutte contre ce défi mondial, informé de la décision adoptée d’allouer une assistance financière et technique à l’Ouzbékistan à ces fins», – indique le communiqué.

Un virologue belge a expliqué le taux élevé de mortalité par COVID-19 dans le pays