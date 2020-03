L’UE a été la première victime du coronavirus

Marine Le Pen, leader du Rassemblement national (RN), a affirmé que l’Union européenne était la première victime du coronavirus, invoquant un manque de solidarité dans la lutte contre l’épidémie.

Mme Le Pen a déclaré que le bloc politique avait même échoué lors de ses annonces sur le virus – une référence probable aux déclarations faites par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelant à ce que les frontières des États membres restent ouvertes plus tôt ce mois-ci.

“C’est extrêmement grave parce que la première chose que nous faisons lorsque nous sommes confrontés à une épidémie humaine, végétale ou animale est évidemment de contrôler immédiatement les frontières pour empêcher la propagation de l’épidémie”, a déclaré Le Pen.

Elle a poursuivi en ajoutant, rapporte Le Point, que «l’UE a dit le contraire parce qu’elle est idéologue. La libre circulation est une religion. Même la mort ne parvient pas à convaincre ses dirigeants qu’il est évidemment nécessaire, pour une période donnée, de fermer les frontières pour empêcher les personnes des régions touchées par le virus de venir et de le propager. C’est exactement ce qui s’est passé en Europe. »

Commentant les conséquences de l’épidémie, Le Pen a déclaré que l’UE “n’en tirerait aucune leçon” mais que les États membres eux-mêmes supprimeraient la nécessité d’être plus stratégiques et de ne pas faire autant confiance au mondialisme pendant une crise.

“C’est la fin du nouveau monde qu’Emmanuel Macron a vanté, avant même qu’il n’ait pu le démarrer”, a-t-elle prédit.

Ces commentaires interviennent quelques jours seulement après que la nièce de Le Pen, l’ancienne députée Marion Maréchal, a également critiqué l’UE, déclarant: “La Chine est venue en aide à l’Italie avant la France et, pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, donnait des leçons aux Italiens”.

“Angela Merkel ne prétend même plus jouer collectivement et n’a pas prononcé une seule fois le mot” Europe “dans le discours adressé à ses concitoyens”, a également déclaré Mme Maréchal.

Le Pen a été un critique reconnu de l’Union européenne pendant des années, une fois en faveur de la tenue par la France d’un référendum sur son adhésion au bloc en 2015. Un an plus tard, elle a déclaré que chaque membre de l’UE devrait organiser un référendum sur l’UE.

Alors qu’elle et le RN ont depuis lors reculé sur la tenue d’un tel référendum, Le Pen a défendu le Brexit et a déclaré plus tôt cette année que le départ du Royaume-Uni de l’UE avait été un «échec terrifiant pour l’UE».

