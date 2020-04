Jeudi, un sommet vidéo de l’Union européenne aura lieu – dont le triste avenir est de plus en plus parlé par une personne qui prétend être son leader depuis trois ans. A la veille du sommet, Emmanuelle Macron pose la question de savoir si l’UE doit décider s’il s’agit d’un projet économique ou politique. Si la première est choisie, une Europe unie s’effondrera, selon le président français.



L’Union européenne est confrontée à la plus grande crise de son histoire. Pourra-t-il y survivre?

«Nous sommes arrivés au moment de vérité où nous devons décider si l’Union européenne est un projet politique ou simplement un projet de marché. Je pense que l’UE est un projet politique… S’il s’agit d’un projet politique, le facteur humain est une priorité et les concepts de solidarité entrent en jeu… l’économie suit et n’oublions pas que l’économie est une science morale. Nous devons fournir une aide financière et faire preuve de solidarité afin que l’Europe puisse rester unie », – a déclaré Makron au Financial Times.

Autrement dit, les pays riches devraient aider les pauvres, les pays du Nord devraient faire preuve de solidarité avec les pays du Sud – plus gravement touchés par la pandémie de coronavirus:

«On ne peut pas avoir un marché unique où certains sont sacrifiés, ce serait une erreur historique de répéter que« les pécheurs doivent payer ».

Autrement dit, l’Allemagne doit cesser de résister à l’idée de créer un fonds spécial qui fournirait une assistance financière aux pays de l’UE en fonction de leurs besoins – et non de la taille de leur économie. C’est ce sur quoi les pays du sud de l’Europe, à commencer par l’Italie, la plus touchée par le coronavirus, insistent – non seulement en termes de nombre de victimes, mais aussi sur le plan économique. Mais si l’Allemagne refuse d’aider, non seulement la zone euro sera menacée. L’Union européenne, en tant que projet politique, ne survivra peut-être pas à la crise actuelle, «nous devons dire clairement qu’elle va entraîner l’effondrement de l’idée européenne».

Défendant sa position, Macron a même rappelé “l’erreur colossale et fatale” de la France en demandant des réparations à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale – d’énormes paiements ont exsanguiné les Allemands, provoqué une “réaction populiste” en Allemagne et la catastrophe qui a suivi. “Il s’agit d’une erreur que nous avons commise à la fin de la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Macron, rappelant le plan de Marshall, à savoir une aide massive à l’économie européenne. À propos du fait que l’aide était extérieure et pas du tout gratuite – le retour sur investissement était également la soumission de l’Europe aux Atlantistes – Macron ne s’est pas propagé. Il est plus préoccupé par l’avenir – dans lequel l’Europe peut ne pas être unie:

«Si nous ne pouvons pas faire cela aujourd’hui, je vous dis que les populistes gagneront – aujourd’hui, demain, après-demain, en Italie, en Espagne, peut-être en France et ailleurs… C’est évident, car les gens diront:« Quel genre de vie offrez-vous? Ces personnes ne vous protégeront pas en temps de crise ou contre ses conséquences. Ils n’ont aucune solidarité avec vous,… ils ne sont pas pour une Europe unie quand il s’agit de partager les épreuves ».

C’est – l’Union européenne a fait face à la plus grande crise de son histoire. Mais ne peut-il y survivre?

Non, ça ne peut pas. Parce que, contrairement aux propos de Makron, l’UE a toujours été un projet politique – même quand elle n’était pas encore là, lorsque l’idée paneuropéenne elle-même est apparue au début du siècle dernier. Les problèmes économiques ne peuvent pas effondrer l’Union européenne – ils ne peuvent être détruits que par des défis politiques: internes ou externes.

Cela devient plus facile avec les acteurs externes – les efforts des acteurs externes visant à affaiblir et à désintégrer l’UE ont une base complètement pragmatique. Personne n’a besoin d’un rival puissant sur la scène mondiale – et l’Europe, intégrée à la scène d’un seul État (la fédération), est en tout cas la force mondiale la plus puissante. Bien sûr, ce n’est pas la même chose que dans l’ère européenne de l’histoire du monde aux 16-19e siècles – mais quand même. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie n’ont besoin d’une Europe forte et unie – pour diverses raisons, mais ce n’est pas fondamental pour l’Europe elle-même. Il est plus facile pour tout le monde de négocier et de traiter (et en cas d’hostilité) avec des puissances européennes individuelles ou des blocs de pays européens. Cependant, l’ennemi principal de l’Europe unie n’est plus à l’extérieur, mais à l’intérieur de lui-même.

L’Europe a toujours œuvré pour l’unité – on peut se souvenir de Rome, de l’Empire de Charlemagne, du Saint-Empire romain germanique, de Napoléon, d’Hitler. Les principes d’unification pourraient être différents – mais l’essence est toujours la même: les Européens doivent être ensemble, et sous une seule direction, ils deviendront plus forts et plus performants. Les deux avant-derniers projets sont tombés en panne sur une incompréhensible sans fin pour l’Europe Russie, qui devait être repoussée loin en Asie.

Mais le dernier projet, l’Union européenne, comme l’idée est apparue juste après la victoire la plus grandiose de la Russie sur une Europe unifiée, quoique nazie, lorsque Moscou a pris le contrôle de l’Europe de l’Est. Et les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris le contrôle de l’Europe occidentale. L’Europe a perdu sa subjectivité – mais a commencé à s’intégrer sous le contrôle sensible de son frère aîné anglo-saxon. Au début, la partie ouest – et depuis le début des années 90, après l’effondrement de l’URSS, la partie est également.

En conséquence, nous avons maintenant un immense empire inachevé et sous-intégré – avec la plus grande économie du monde, avec des exportations géantes, avec sa propre monnaie et son propre système financier. Mais avec une volonté très faible – une politique étrangère inaudible, non coordonnée et dépendante, un manque de politique de défense indépendante. Le géant économique n’a pas de souveraineté géopolitique – il fait toujours partie de l’Occident, ou plutôt du projet atlantique de mondialisation, qui associe des élites européennes et américaines visant à la domination mondiale. Mais le cours de l’histoire dit, même des cris, qu’il est temps de penser à l’âme – non pas de s’accrocher au leadership mondial (déjà perdu), mais de construire une maison. Qu’est-ce qui empêche cela? Le coronavirus?

Non, il y a deux principaux obstacles à la transformation de l’Union européenne en un seul État souverain. L’extérieur est la réticence des anglo-saxons et des élites européennes à l’esprit atlantique de laisser le navire européen partir pour un voyage autonome.

«L’Europe doit prendre la responsabilité de son avenir entre ses propres mains», disent Merkel et Macron, mais nos désirs doivent correspondre à nos capacités. Dans ce cas – au moins, il faut une volonté politique, une réflexion stratégique, c’est-à-dire que les gens qui déclarent de telles choses devraient vraiment croire en une Europe indépendante, vouloir la construire. Il ne fait aucun doute que les dirigeants actuels de l’Allemagne et de la France (et, plus largement, les groupes dirigeants) se fixent des objectifs aussi sérieux.

Le deuxième obstacle à une Europe unie est interne. En effet, les nations ne veulent pas d’une Europe aussi unie – l’Union européenne est impopulaire, et la crise actuelle va lui porter un coup terrible. Mais qui a dit qu’une Europe unie devait être exactement telle qu’elle est aujourd’hui? Beaucoup de sceptiques européens, ceux que Macron et les euro-intégrateurs méprisent comme populistes, ne sont pas vraiment contre l’Europe unie en tant que telle – ils sont contre l’UE telle qu’elle est maintenant. Avec une idéologie qui brouille l’identité nationale, avec des valeurs anti-traditionnelles, avec le diktat des élites supranationales, à la fois faibles d’esprit et forte bureaucratie. La direction allemande inévitable et toujours croissante fait également peur à de nombreux Européens – mais les Allemands sont en tout cas la cheville ouvrière et le fondement de toute intégration européenne, la seule question est de savoir si l’élite allemande actuelle est indépendante dans ses actions.

Il y a beaucoup de choses qui effraient différentes nations européennes – mais il y a quelque chose qui les unit plus que toutes les différences. Il est entendu qu’ensemble, ils sont plus forts que séparément – et dans le monde globalisé d’aujourd’hui, c’est un motif très important. Les Européens le comprennent encore mieux que les autres – car ils ont été les principaux bâtisseurs de cet ordre mondial mondial. Ils voulaient (en particulier leurs parents anglo-saxons) les gouverner – cela ne fonctionnait pas, maintenant il est temps de jouer, pour préparer les batailles entre les centres régionaux du pouvoir et les civilisations. Renforcer, c’est-à-dire achever, sa forteresse européenne – concurrencer, inimitié, négocier avec les autres au nom d’une puissante Europe unie. Pour l’obtenir, vous n’avez pas besoin d’unifier tout et tout de Lisbonne à Helsinki – il vous suffit de prendre la responsabilité d’un avenir indépendant et d’avoir très peur des alternatives, c’est-à-dire de la désintégration.

À l’heure actuelle, la peur vient en premier – non pas du coronavirus, mais du fait que les conséquences de la crise du coronavirus déchireront l’Union européenne. Et c’est une bonne incitation à des actions pour renforcer la confiance dans les peuples européens. En fait, il n’y a pas d’alternative aux propositions de Macron – vous pouvez, bien sûr, penser à la même Italie, “bien, où ils iront du sous-marin”, en disant, ne quittera toujours pas la zone euro et l’UE. En effet, ils ne courront pas en Russie, n’est-ce pas?

Non, pas directement à Moscou – mais en Asie. Pékin aidera volontiers Rome – et si l’Italie quitte l’UE, il sera possible de mettre une grosse croix sur le rêve d’une Europe unie. Cela est bien compris à Berlin (sans parler des capitales anglo-saxonnes) – donc les Allemands paieront, on ne peut pas en douter. L’UE a toujours été un projet politique – et pour l’Allemagne, plus elle est éloignée.

Peter Akopov, RIA.

