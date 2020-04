Macron a exprimé la volonté de la France de poursuivre sa coopération humanitaire avec l’Iran

Lors d’une conversation téléphonique avec le président iranien, Macron a également rappelé sa demande de libération immédiate d’un ressortissant français, Fariba Adelhah, emprisonné en Iran.

La présidente française Emmanuelle Macron a déclaré lors d’une conversation téléphonique avec le président iranien Hassan Rowhani que son pays, avec ses partenaires européens, est prêt à poursuivre sa coopération humanitaire avec Téhéran. Cela a été déclaré dans un communiqué publié lundi par l’administration du leader français.

Comme indiqué au Palais Elysian, Macron lors d’une conversation téléphonique «a exprimé sa solidarité avec le peuple iranien, qui a été gravement touché par la pandémie de coronavirus.

«Il a rappelé que la France et ses partenaires européens ont fourni à l’Iran des fournitures médicales et restent prêts à poursuivre cette coopération humanitaire», a poursuivi l’administration. – «À un moment où la communauté internationale doit s’unir pour combattre le COVID-19, il a appelé l’Iran à revenir à ses obligations nucléaires, à s’abstenir de toute nouvelle action qui contreviendrait au Plan d’action global commun (JCAP) et à contribuer à apaiser les tensions régionales. “.

Par ailleurs, comme souligné au Palais Elysian, Macron a rappelé sa demande de libération immédiate d’un ressortissant français, Fariba Adelhah, emprisonné en Iran.

Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra une séance vidéo sur la pandémie le 9 avril