Macron a exprimé l’espoir que Poutine soutiendrait la proposition d’un cessez-le-feu mondial

La présidente française Emmanuelle Macron attend du président russe Vladimir Poutine qu’il soutienne son initiative pour un cessez-le-feu mondial face à la pandémie de coronavirus. Il l’a dit mercredi dans une interview à la station de radio RFI.

«J’en ai parlé à Poutine dès le début lorsque j’ai lancé cette initiative. Je ne lui ai pas parlé depuis que j’ai reçu la confirmation ferme des autres dirigeants. Maintenant, j’espère pouvoir le faire dans les prochaines heures », a déclaré Macron.

«Le président chinois Xi Jinping a confirmé son accord avec moi. Ainsi que le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Je suis sûr que le président Poutine donnera également son consentement », – a déclaré Macron. – «Et quand il le fera, nous pourrons organiser une telle vidéoconférence commune et ainsi diffuser le message de manière solennelle, décisive et efficace», – a ajouté Macron.

La déclaration conjointe des dirigeants de la CEEA (dont la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan), adoptée à la suite de la vidéoconférence tenue le 14 avril, appelle tous les États à poursuivre la coopération internationale dans le contexte de la pandémie.

«Renforcer la confiance, mettre fin aux conflits armés, aux guerres commerciales, aux sanctions financières et économiques unilatérales et suivre strictement les normes du droit international», – dit le document.

