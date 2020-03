Macron a reçu Guaidó ce vendredi à Paris

Le président français, Emmanuel Macron, a reçu vendredi à Paris Juan Guaidó, président en charge du Venezuela, reconnu par une cinquantaine de pays, a fait savoir l’Elysée, siège de la présidence.

“Le président de la République rencontrera Juan Guaidó, président de l’Assemblée nationale du Venezuela et président de la transition pour lancer un processus électoral”, avait fait savoir un bref communiqué de l’Elysée avant la réunion.

La réunion s’est tenue à huis clos et il n’y a eu aucune communication ultérieure.

Lire aussi: Espagne: controverse sur la rencontre du ministre avec Delcy Rodríguez

Guaidó, qui est en tournée européenne qui l’a déjà emmené à Londres, Bruxelles et Davos cette semaine, veut recueillir le soutien international pour organiser des élections démocratiques et libres au Venezuela et destituer le président en litige, Nicolás Maduro, qui selon l’opposition, était Réélu frauduleusement en 2018. Guaidó devrait déménager à Madrid samedi.

Après sa rencontre avec Macron, le chef de l’opposition avait prévu de rencontrer la communauté française vénézuélienne et des journalistes. Les partisans du gouvernement Maduro ont également appelé à une manifestation pour montrer leur rejet du politicien de l’opposition.

Jeudi, Maduro a assuré que “l’aventure du coup d’Etat” de ce chef de l’opposition “avait échoué”.

PHOTOS | Président (e) du Venezuela, @jguaido; a tenu une réunion avec son homologue français, @EmmanuelMacron à l’Elysée en France. pic.twitter.com/bzC3QUtEn0

– Centre national de communication (@Presidencia_VE) 24 janvier 2020

Guaidó a été ratifié le 5 janvier à la tête du Parlement vénézuélien, un poste dont il s’était proclamé président par intérim du Venezuela un an plus tôt.

Macron a critiqué Maduro et reconnaît Guaidó comme président en charge du Venezuela jusqu’à l’appel à de nouvelles élections présidentielles.

D’autre part, le journal espagnol El Mundo rapporte que le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recevra Guaidó samedi après-midi au Palacio de Cibeles et livrera la clé d’or à la ville.

Cela pourrait vous intéresser: Mike Pompeo en exil vénézuélien à Miami: “Nous continuerons d’agir pour éliminer Maduro”

Le président en charge recevra cette distinction en raison d’un accord que la mairie de Madrid et le gouvernement espagnol ont maintenu pendant des années en vertu desquels lorsqu’un chef d’État se rend en visite officielle dans la capitale espagnole, il reçoit la clé d’or de la ville.

Les Vénézuéliens ont le droit de s’exprimer librement et démocratiquement. La France reconnaît @jguaido comme “président en charge” de la mise en œuvre d’un processus électoral. Nous soutenons le groupe de contact, créé avec l’UE, dans cette période de transition. https://t.co/7cgpdgz7TN

– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 février 2019

Guaidó sera également reçu en Espagne par la présidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Le président en charge a également rencontré vendredi le chancelier autrichien Sebastian Kurz au Forum économique de Davos en Suisse.

La réunion a été rapportée par l’Assemblée nationale vénézuélienne et les messages Twitter du Centre national vénézuélien de communication, Guaidó et Kurz lui-même.

# 24Jan Nous avons rencontré le chancelier de #Austria @sebastiankurz pour coordonner et prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution à la crise vénézuélienne.

Le Venezuela a le peuple autrichien. Nos remerciements pour le soutien. #AgendaInternacionalDavos https://t.co/PbzMxsHnK5 pic.twitter.com/JU0FaQBzxj

– Juan Guaidó (@jguaido) 24 janvier 2020

Kurz a été l’un des premiers dirigeants mondiaux à approuver Guaidó en 2019, après avoir assumé la présidence intérimaire du Venezuela devant le gouvernement contesté de Nicolás Maduro.

Lors de la réunion, Kurz a réitéré son soutien à Juan Guaidó et a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation actuelle au Venezuela.

Lire aussi: Guaidó, un an après sa présidence: succès, échecs et défis

“Merci, Juan Guaidó, pour cette rencontre inspirante et pour le compte rendu direct des récents développements au Venezuela. Vous pouvez compter sur le soutien de l’Autriche dans sa lutte pour des élections présidentielles libres et équitables pour restaurer la démocratie”, a déclaré le chef de la Gouvernement autrichien.

Guaidó devrait avoir une réunion au Maroc avec le roi Mohammed VI, et lundi il sera à Ottawa, au Canada, puis à Washington DC, où il pourrait être reçu par le président américain Donald Trump.

Enfin, le président en charge du Venezuela terminera sa tournée en Europe et sur le continent américain au Brésil.

Merci, @jguaido, pour une réunion inspirante et un compte rendu de première main des développements récents à #Venezuela. Vous pouvez compter sur le soutien de l’Autriche dans votre lutte pour des élections présidentielles libres et équitables afin de restaurer la #démocratie. pic.twitter.com/dFnQWhxGFA

– Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 24 janvier 2020

Avec des informations de l’..