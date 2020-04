Macron admet que le gouvernement français “n’était pas suffisamment préparé” alors qu’il prolonge le verrouillage

Emmanuel Macron a admis qu’il y avait eu des manquements de la part de son gouvernement alors qu’il prolongeait le verrouillage national pour un mois supplémentaire (Photo: . / .)

Le président français Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour que son gouvernement “ne soit pas suffisamment préparé” à la pandémie de coronavirus, alors qu’il prolongeait le verrouillage du pays.

La France a été mise sous séquestre le 17 mars et le restera jusqu’au 11 mai, a annoncé ce soir M. Macron lors d’un discours télévisé à la nation.

Le chef de l’Etat a déclaré que les mesures seraient appliquées aussi strictement que possible pendant encore un mois, mais a insisté sur le fait que «des jours joyeux étaient à venir».

Ses commentaires sont venus alors que 574 autres personnes sont mortes du jour au lendemain, y compris celles qui sont décédées dans des maisons de retraite, ce qui porte le nombre de morts en France à 14 967.

Le président français Emmanuel Macron s’est exprimé depuis le palais de l’Elysée lors d’une allocution télévisée à la nation (Photo: AP)

Le président a admis qu’il y avait une pénurie d’EPI pour les travailleurs médicaux (Photo: .)

Le verrouillage durera encore un mois en France (Photo: Robin Utrecht / REX)

S’exprimant au Palais de l’Elysée à Paris, M. Macron a déclaré: «Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d’appliquer les règles.

«Plus ils seront respectés, plus de vies seront sauvées. C’est pourquoi l’isolement le plus strict doit se poursuivre jusqu’au lundi 11 mai.

«C’est la seule façon d’agir efficacement pendant cette période. C’est la condition pour ralentir encore plus la propagation du virus, réussir à trouver des places disponibles en soins intensifs et permettre à nos soignants de reconstruire leur force. »

M. Macron a admis qu’il y avait eu un manque de masques faciaux et de gel antibactérien, alors que les travailleurs médicaux «n’avaient pas suffisamment d’équipement de protection».

“Des erreurs ont été commises”, a-t-il déclaré. «Étions-nous suffisamment préparés? Évidemment non – personne n’est préparé à une crise de cette ampleur. »

Les rues de la capitale française sont désertes à l’exception de quelques joggeurs (Photo: EPA)

M. Macron a déclaré que le nouveau verrouillage durerait jusqu’au 11 mai (Photo: .)

M. Macron a déclaré que les médecins seraient en mesure de tester tout le monde avec des symptômes d’ici le dernier jour du verrouillage.

Avertissant que la date de fin n’était pas garantie et pourrait devoir être réexaminée, M. Macron a déclaré: “ Le 11 mai ne sera possible que si nous continuons à être civiquement responsables en respectant les règles et que la propagation du virus a effectivement continué de ralentir. “

Cependant, le président a ajouté qu’à partir du dernier jour de la quarantaine nationale, les autorités commenceront progressivement à rouvrir les crèches, les écoles et les universités mais que les cours ne “reprendront physiquement que pendant l’été”.

“Le gouvernement, en consultation avec le gouvernement, aura mis en place des règles spéciales pour organiser le temps différemment, afin de protéger nos enseignants et nos enfants avec l’équipement utilisé pour les étudiants de l’enseignement supérieur”, a-t-il ajouté.

Le pays est verrouillé depuis la mi-mars (Photo: .)

La France est actuellement l’un des pays les plus touchés au monde (Photo: Backgrid)

M. Macron a déclaré que les frontières avec d’autres pays resteraient fermées jusqu’à ce que la crise soit résolue.

Le discours du président est intervenu après que les chiffres ont montré que le verrouillage commençait à avoir un effet, le nombre d’admissions à l’hôpital commençant à plafonner.

Il y a un total de 137 875 cas confirmés dans le pays, qui est actuellement le quatrième pays le plus touché au monde derrière les États-Unis, l’Espagne et l’Italie.

Reportage supplémentaire par Peter Allen.

