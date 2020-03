Macron allié quitte les maires de Paris pour une fuite de sex tape

Le candidat d’Emmanuel Macron au poste de prochain maire de Paris s’est retiré de la course à quelques semaines du jour du scrutin après la publication en ligne de “vidéos compromettantes” à caractère sexuel.

Un ancien porte-parole du gouvernement d’Emmanuel Macron, fondateur d’En Marche! La figure du parti Benjamin Griveaux était le prochain maire de Paris lors des élections très disputées qui devraient avoir lieu le 15 mars de cette année. Il s’est toutefois retiré de façon spectaculaire vendredi, se plaignant d ‘«attaques ignobles» et d’une atteinte «très claire» à la vie privée après la publication d’une vidéo mercredi sur un site Web canadien.

Griveaux avait auparavant fortement sondé dans la course pour devenir le prochain maire de Paris. Il a déclaré vendredi: «Un site Web et des réseaux sociaux ont lancé de viles attaques concernant ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne ne devrait jamais être soumis à de tels abus. Depuis plus d’un an, ma famille et moi subissons des propos diffamatoires, des mensonges, des rumeurs, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées volées et des menaces de mort… cela va trop loin. »

Les commentaires faits par l’avocat de Griveaux au journal français Le Parisien indiquent clairement que la fuite est une infraction pénale, bien qu’ils n’aient pas confirmé que la vidéo était authentique. L’avocat Richard Malka a déclaré: «C’est une atteinte très claire à la vie privée… Mais c’est aussi une infraction pénale car c’est une atteinte à la vie privée privée sanctionnée par l’article 226-2 du Code pénal. Et je ne suis pas intéressé par la question de savoir si cette vidéo est authentique ou non. L’infraction est de toute façon constituée. »

Sondage: 69% des Français prédisent que Macron perdra la prochaine élection https://t.co/hPBm6zvHSw

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 25 janvier 2020

L’avocat a en outre déclaré que la publication de la vidéo était «totalitaire, orwellienne» et rappelait la politique de dénonciation telle qu’elle était pratiquée auparavant en Europe de l’Est communiste.

Pourtant, l’artiste qui a revendiqué la libération a clairement indiqué que son intention était d’exposer Griveaux – et d’autres politiciens qu’il a ciblés – comme un hypocrite. Le site Web que l’artiste russe Piotr Pavlenski prétend diriger et qui a diffusé la vidéo ainsi qu’une cache de messages prétendument envoyés par Griveaux à une femme, note qu’il est contre «les fonctionnaires et les représentants politiques qui mentent à leurs électeurs en imposant le puritanisme à société, alors qu’ils le méprisent eux-mêmes. »

Pavlenski est un critique de longue date du gouvernement russe et a auparavant fermé les lèvres pour soutenir les militants anti-Poutine, et a même mis le feu à la porte d’entrée d’un ancien siège du KGB avant de s’installer en France où il a incendié un Paris banque. L’artiste a déclaré qu’il trouvait hypocrite que Benjamin Griveaux se tienne sur une plate-forme pour être le «maire des familles», en utilisant les valeurs familiales et en citant sa femme et ses enfants pendant la campagne, tout en «faisant le contraire» en privé.

En ce qui concerne les plans futurs du projet anti-hypocrisie, Pavlenski a déclaré vendredi à la télévision française que Griveaux n’était que sa première cible et que son objectif avait été atteint. Mais il prévoit de continuer à viser d’autres politiciens.

Bien que l’avocat de Griveaux n’ait pas laissé entendre qu’un acteur de l’État était à l’origine de la fuite, il a certainement fait allusion dans cette direction, déclarant: “Je remarque seulement que cela semble bien organisé.” La dirigeante populiste française Marine Le Pen – en aucun cas un allié de Griveaux, elle-même le principal opposant politique d’Emmanuel Macron – a également soulevé des questions autour de l’événement, demandant si le politicien avait été “mis en place … qui pourrait être utilisé pour déstabiliser le processus démocratique”, en indiquant la source de la vidéo doit être recherchée.