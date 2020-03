Macron appelé obstacle à un accord entre l’UE et la Grande-Bretagne

Le chef de la Cinquième République doute qu’un accord avec Londres soit conclu en 2020.

Le président français Emmanuel Macron a évoqué le principal obstacle à un accord commercial entre l’UE et la Grande-Bretagne, qui a quitté le bloc le 31 janvier. Cela a été rapporté par l’. le 23 février.

Selon le leader français, Londres dans les négociations d’un accord commercial peut utiliser la question des conditions de pêche en Manche comme instrument de pression sur les partenaires européens.

«Je ne suis pas sûr que l’accord sera conclu avant la fin de l’année», – a déclaré Macron lors d’une réunion avec des représentants du secteur de la pêche lors d’un événement commercial agricole à Paris, notant que les droits de pêche seront le point culminant de la contestation.

La France et un certain nombre d’autres pays européens souhaitent pouvoir pêcher dans les eaux britanniques, tandis que le Royaume-Uni souhaite une autonomie complète et un accès limité pour les pêcheurs européens.

