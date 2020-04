Macron augmente dans les sondages pendant la crise des coronavirus

Le président français Emmanuel Macron a connu une énorme augmentation de popularité lors de l’épidémie de coronavirus de Wuhan, une popularité qui n’a pas été observée depuis février 2018.

Un sondage publié par la firme Ifop pour Paris Match et le diffuseur Sud Radio a montré que le leader français avait augmenté de 13 points dans les sondages au cours du dernier mois, 46% des Français ayant désormais une opinion positive de lui.

Cette augmentation est remarquable compte tenu de la constance médiocre des notes des sondages d’opinion de Macron pendant sa présidence. Breitbart London a déclaré qu’il était devenu le président le plus impopulaire de l’histoire en 2018, son approbation grattant le fond à 25%.

Un élément clé de la présidence Macron a été des protestations persistantes et parfois violentes, ainsi que des grèves paralysantes, alors que les citoyens de la République ont exprimé leur dégoût devant les pressions du gouvernement en faveur de la réforme. En 2019, 69% des Français ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que Macron bénéficie d’un second mandat – mais maintenant, il bénéficie d’un soutien à des niveaux qui, selon Le Figaro, n’ont pas été vus depuis plus de deux ans.

Un schéma similaire a été observé au Royaume-Uni lorsque des citoyens craignant le coronavirus se rassemblent autour de leurs dirigeants. Le soutien au gouvernement britannique et au Premier ministre Boris Johnson a personnellement grimpé en flèche ces dernières semaines, au point que le peuple britannique approuve désormais globalement le gouvernement pour la première fois en dix ans.

D’autres dirigeants, dont le président Trump, Angela Merkel et Justin Trudeau, ont également vu une augmentation du coronavirus alors que les gens se tournent vers leur gouvernement pour obtenir un leadership.

De retour en France, le Premier ministre de Macron, Édouard Philippe, a également connu un regain de popularité auprès des électeurs français et enregistre désormais une cote de favorabilité de 43%, soit une augmentation de 7% par rapport au mois précédent.

À la mi-mars, les politiques du président Macron avaient également enregistré des cotes d’approbation élevées en réponse à l’annonce de mesures de verrouillage. Une étude Odoxa réalisée pour Le Figaro quelques jours plus tard, publiée le 19 mars, a révélé que 96% des répondants étaient d’accord avec les mesures. Soixante-cinq pour cent ont également déclaré que le discours de Macron, qui déclarait que la France était en état de guerre contre le coronavirus, les avait convaincus de soutenir les mesures.

La police de la zone interdite de Paris débordée pour tenter d’appliquer la quarantaine https://t.co/YYq4q25zp7

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 22 mars 2020

Un autre sondage de l’Ifop, pour le journal Le Journal du Dimanche, était moins favorable, montrant que seuls 44% des Français estiment que le gouvernement Macron “traitera efficacement” la crise des coronavirus de Wuhan, soit une baisse de 11% en seulement une semaine.

Une partie du manque de confiance peut être attribuée à la difficulté avec laquelle les autorités ont à appliquer les mesures de verrouillage dans les différentes banlieues interdites à travers le pays telles que la banlieue parisienne fortement peuplée de Seine-Saint-Denis.

La police de la région de Seine-Saint-Denis, qui abrite une très importante population de migrants illégaux, a déclaré qu’elle se sentait débordée en essayant d’appliquer les mesures.

«Nous n’allons pas abandonner. Mais nous savons aussi où vivent ces gens et comment ils vivent. Un confinement strict, pour eux, est tout simplement impossible », a déclaré un officier de police local.

Les mesures de verrouillage ont également été difficiles à appliquer dans d’autres zones, notamment dans le 18e arrondissement de Paris, fortement peuplé de migrants, où les habitants ont été capturés en ignorant en grande partie les mesures.

Suivez Chris Tomlinson sur Twitter à @TomlinsonCJ ou par courriel à ctomlinson (at) breitbart.com