Macron confirme que le G7 tiendra un sommet de vidéoconférence sur le coronavirus

Le président français Emmanuel Macron a confirmé qu’il avait parlé au président américain Donald J Trump et que les membres du G7 tiendront lundi un sommet des dirigeants d’urgence par vidéoconférence pour discuter du coronavirus.

Vendredi, M. Macron a annoncé via Twitter: «Suite à mon appel avec Donald Trump et tous les dirigeants du G7, nous avons convenu d’organiser un sommet extraordinaire des dirigeants par vidéoconférence lundi sur COVID-19.

«Nous coordonnerons les efforts de recherche sur un vaccin et un traitement, et travaillerons sur une réponse économique et financière.»

À la suite de mon appel avec @realDonaldTrump et tous les dirigeants du G7, nous avons convenu d’organiser un sommet extraordinaire des dirigeants par vidéoconférence lundi sur Covid-19. Nous coordonnerons les efforts de recherche sur un vaccin et les traitements, et travaillerons sur une réponse économique et financière.

– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 13 mars 2020

Le G7, ou Groupe des Sept, est composé des dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Canada et du Japon, et se réunit généralement pour discuter de la politique économique et relever les défis affectant la croissance économique mondiale.

L’annonce a été faite deux jours après que le président Trump a dévoilé une interdiction de voyager sur 26 pays européens dans la zone de voyage sans visa de la zone Schengen. Un certain nombre de pays à travers l’Europe ont récemment adopté des restrictions, notamment la fermeture d’écoles et la limitation des mouvements internes des personnes. La République tchèque a suivi l’exemple du président Trump et a décrété une interdiction de voyager de 13 pays considérés comme des pays à haut risque.

Vendredi également, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé: «L’Europe est maintenant devenue l’épicentre de la pandémie avec plus de cas et de décès signalés que le reste du monde réunis, à l’exception de la Chine. Aujourd’hui, plus de cas sont signalés chaque jour qu’en Chine au plus fort de son épidémie. »

Le président Trump a critiqué la réponse de l’Union européenne à la pandémie, déclarant: «L’Union européenne n’a pas pris les mêmes précautions et n’a pas limité les voyages en provenance de Chine et d’autres points chauds… En conséquence, un grand nombre de nouveaux clusters aux États-Unis ont été semés par les voyageurs en provenance d’Europe. “

“L’Europe est devenue l’épicentre de la pandémie… plus de cas sont signalés chaque jour qu’en Chine au plus fort de son épidémie.”

Le Directeur général de l’OMS a déclaré que l’Europe est désormais au centre du #CoronavirusPandemic et que plus de 5 000 personnes sont mortes dans le monde. pic.twitter.com/w80rkyagBk

– Channel 5 News (@ 5_News) 13 mars 2020