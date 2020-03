Macron déclare “l’état de guerre” et suspend la mise en œuvre de la réforme des retraites

Les dirigeants européens tentent de préparer leurs citoyens aux difficultés sans précédent à venir, alors que des restrictions complètes à la vie nationale sont entrées en vigueur pour contrôler la propagation du coronavirus mortel.

Lors d’une série d’apparitions publiques, des dirigeants de la Finlande à l’Allemagne ont cherché à convaincre la population de la nécessité de limiter leur vie quotidienne, de la fermeture des écoles et des emplois à la fermeture des magasins et des services inutiles. L’Italie, qui travaille sous des restrictions similaires depuis plus d’une semaine, a montré la raison de ces mesures, annonçant que le nombre de cas de Covid-19 a atteint près de 28 000.

«Nous sommes en guerre. Les hôtels et les taxis seront réquisitionnés pour les agents de santé, toutes les réformes proposées, y compris la réforme controversée des retraites, doivent être arrêtées », – a déclaré lundi soir le président Emanuel Macron dans un discours au peuple français, au nom de l’unité nationale face à la politique commune. victimes.

