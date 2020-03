Macron envisage d’abandonner la mission en Afrique après le meurtre de 13 soldats français

PARIS (AP) – Les dirigeants ouest-africains doivent faire savoir clairement qu’ils veulent et ont besoin de la présence militaire de la France, a déclaré mercredi le président français Emmanuel Macron, quelques jours seulement après une collision d’hélicoptères, qui a tué 13 soldats français combattant des extrémistes islamiques au Mali la semaine dernière.

La France organisera un sommet le 16 décembre pour discuter de la question avec le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et la Mauritanie, pays qui contribuent à une force régionale de lutte contre le terrorisme, a déclaré Macron.

«Veulent-ils notre présence, ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires à ce sujet », a déclaré Macron, ajoutant qu’une telle déclaration est une condition pour le maintien des troupes françaises sur place.

Après le crash, qui a marqué le plus grand nombre de morts militaires en France depuis des décennies, Macron a appelé à repenser l’implication du pays, et il a appelé mercredi à un nouveau «cadre et conditions politiques» pour la mission. Il a déclaré que la France n’était pas militairement impliquée dans la région aride du Sahel en Afrique de l’Ouest pour des raisons coloniales, impérialistes ou économiques. «Nous sommes là pour la sécurité de la région et notre propre sécurité», a-t-il déclaré.

L’opération militaire française bénéficie d’un large soutien en France, qui a subi des attaques meurtrières répétées de la part d’extrémistes de l’État islamique. L’État islamique du Grand Sahara a revendiqué la responsabilité de l’accident d’hélicoptère sans fournir de preuves.

Les décès par accident d’hélicoptère ont attiré une nouvelle attention sur un front inquiétant dans la lutte mondiale contre l’extrémisme, dans lequel la France et les pays locaux ont plaidé pour plus de soutien. Dans une vague de violence ces dernières semaines, des assaillants souvent liés à l’État islamique ont tué des dizaines de soldats dans la région du Sahel.

Certains au Mali, ancienne colonie française, ont protesté contre la présence militaire du pays. En plus du ressentiment persistant du passé colonial, une partie de l’animosité provient de la violence croissante.

L’opération de la France en Afrique de l’Ouest et du Centre est sa plus grande mission militaire à l’étranger, avec 4 500 personnes. La France est intervenue au Mali en 2013 après que des extrémistes ont pris le contrôle des principales villes du nord et mis en œuvre une version sévère de la loi islamique. L’implication de la France a contraint les extrémistes à retourner dans le désert, où ils se sont regroupés et se sont déplacés vers le sud dans des zones plus peuplées.

