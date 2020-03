Macron et Le Pen: comment deux «étrangers» ont vaincu l’élite politique française

(CNN) – Un novice en politique qui n’a jamais occupé de poste élu contre un nationaliste d’extrême droite. Les élections présidentielles françaises de 2017 entreront dans les livres d’histoire.

Les électeurs ont rejeté la classe politique française au premier tour de l’élection présidentielle. Avec 97% comptés, la table est dressée pour un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen le 7 mai.

Même la troisième place était en litige entre un autre outsider – le candidat d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon – et le candidat républicain François Fillon, le seul favori représentant l’un des principaux partis.

Comment on arrive ici?

Rembobinons cinq ans. Lors du dernier tour de la dernière élection présidentielle, le socialiste François Hollande a battu Nicolas Sarkozy de l’Union pour un mouvement populaire (désormais connu sous le nom de républicains).

Les deux partis dominent la politique française depuis les années 1980, un peu comme ce qui se passe aux États-Unis. avec les républicains et les démocrates, bien qu’en France, les grands partis sont souvent soutenus par des partenaires de coalition mineurs.

Avec une seule législature à son actif, Hollande, assailli par des scandales personnels et l’effondrement des cotes de popularité, s’est retiré. C’était la première fois depuis 1958 qu’un président ne sollicitait pas sa réélection.

Benoît Hamon, élu par les socialistes pour remplacer Hollande, a eu du mal à sortir de l’ombre de son prédécesseur, et n’a remporté que 6,3% des suffrages lors des élections de dimanche.

L’effondrement du scrutin de gauche aurait dû bénéficier aux républicains, mais eux aussi ont rencontré des problèmes.

Le premier à tomber fut Sarkozy, dont la tentative de retour à la politique française se solda par une défaite humiliante avec une troisième place aux primaires républicaines.

Le vainqueur de cette course, Fillon, semblait être un pari sûr pour la présidence, jusqu’à ce que des allégations affirment qu’il avait payé sa femme et ses enfants pour des emplois qu’ils n’avaient pas fait. Il nie les accusations, mais son image de politicien sans scandale a été mise à mal et, avec 97% des tables sondées, il dispute la troisième place avec Mélenchon.

Comment l’ont-ils fait?

Emmanuel Macron est sorti des restes des deux parties au système.

Macron, ancien banquier de 39 ans et ancien ministre de l’économie du gouvernement Manuel Valls, a créé son propre parti, En Marche!, Qui a rapidement attiré des milliers de membres et a augmenté dans les sondages.

Il a promis de réformer les systèmes français de protection sociale et de retraite, les politiques favorables aux entreprises et d’augmenter les dépenses de défense.

La faiblesse de la gauche et de la droite semblait créer la circonstance idéale pour un centriste comme Macron, qui faisait appel à la fois aux électeurs de Fillon et aux socialistes.

Macron est un ardent défenseur de l’Union européenne, contrairement à sa rivale, Marine Le Pen, qui a mis le parti raciste et antisémite fondé par son père, Jean-Marie Le Pen, à la portée de la présidence.

Ancien législateur des parlements français et européen, Le Pen, bien que issu des marges de la politique française, a été l’une des figures les plus reconnues de cette campagne et a fait la une des journaux nationaux et étrangers.

Anti-immigrée, économiquement conservatrice et en faveur du retrait de la France de l’UE et de l’OTAN, l’élection de Le Pen serait une rupture dramatique avec la tradition de la politique française.

Leurs chances ont été alimentées par les préoccupations concernant le terrorisme et la crise des réfugiés en cours.

Quelles sont tes possibilités?

Malgré sa belle performance au premier tour de scrutin, Le Pen sera confronté à un obstacle bien plus important contre Macron, autour duquel s’unissent les autres courants politiques.

Hamon a exhorté les électeurs socialistes à approuver Macron “même s’il n’est pas à gauche”, comme l’a fait l’actuel Premier ministre Bernard Cazeneuve. S’exprimant après le vote de dimanche, Fillon a déclaré que le Front national «a une histoire connue pour sa violence et son intolérance. Votre programme économique et social conduira notre pays à l’échec. “

Les dirigeants européens soutiendront également probablement Macron, au moins en privé, dans le but d’éviter un autre Brexit.

La dernière fois que le Front national a été si proche de la présidence – en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen a contesté le deuxième tour, des électeurs de tous les horizons politiques ont battu l’extrême droite.

Jacques Chirac a écrasé Le Pen avec plus de 82% des voix, la plus grande différence lors d’un vote présidentiel français, au milieu d’une forte participation, où seulement 20% des électeurs inscrits sont restés chez eux.

Plus de 73% des électeurs du premier tour de dimanche ont voté pour un candidat autre que Le Pen.

James Masters, Bryony Jones et Melissa Bell ont contribué à ce rapport.

