Macron exhorte le personnel du supermarché à se présenter au travail

Le gouvernement français a supplié le personnel de la chaîne d’approvisionnement alimentaire de continuer à se présenter au travail dans un contexte d’absentéisme croissant, et a exhorté les supermarchés à commencer à verser aux employés une prime de 1 000 €.

Alors que les employés d’un large éventail d’entreprises ont été invités à travailler à domicile et à pratiquer l’isolement social à travers l’Europe au cours des dernières semaines alors que les gouvernements s’attaquent à la pandémie de coronavirus, certaines industries ont été exemptées de l’impulsion. Au-delà des services d’urgence, des médecins et des policiers, ceux de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ont été désignés «travailleurs clés».

En France, le président Emmanuel Macron a appelé les employés des supermarchés à continuer de se présenter au travail, déclarant «nous devons continuer à faire fonctionner le pays».

Le gouvernement français tente également d’inciter les salariés de certains secteurs clés à continuer à travailler grâce à une prime exonérée d’impôt. Le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, a appelé «des secteurs vitaux comme l’industrie agroalimentaire et la grande distribution» à donner à leur personnel une prime de 1 000 € pour continuer à travailler, notant que le gouvernement ne prélèverait pas de taxe sur ce paiement.

L’absentéisme dans l’industrie alimentaire française est passé de cinq pour cent à huit en une semaine depuis que le gouvernement a lancé son plan de confinement, à un moment où la demande augmente. Le Maire a déclaré qu’un système de soins de santé fonctionnel nécessitait un bon approvisionnement alimentaire de la nation.

Les primes seraient versées par le biais d’un mécanisme d’intéressement mis en place en 2019 par le gouvernement français au plus fort des manifestations des Gilets jaunes, afin d’encourager les grévistes potentiels à continuer de travailler. Les paiements étaient alors connus sous le nom de «bonus Macron» et sont disponibles pour les entreprises qui ont mis en place un régime coopératif d’intéressement aux bénéfices, rapporte Le Parisien.

Plusieurs grandes chaînes de supermarchés ont annoncé qu’elles paieraient le bonus lundi, notamment Auchan, Carrefour et Intermarché. Le Express rapporte une déclaration d’Auchan selon laquelle «tous les employés de magasin, les chauffeurs, les chauffeurs-livreurs à domicile et le personnel du commerce électronique» recevraient le bonus de 1000 €.

Le problème avec le système, rapporte Le Parisien, est que les petites et moyennes entreprises ont trouvé la bureaucratie d’établir les primes trop difficile, ce qui signifie que les avantages du système seront principalement les employés des grandes entreprises.

Un porte-parole du ministère de l’Économie a déclaré que dans le cas de la prime pour les coronavirus, le gouvernement encourage maintenant, c’était une décision délibérée, car le gouvernement ciblait spécifiquement ces grandes entreprises alimentaires et supermarchés, les appelant «secteurs essentiels … alors nous les encourageons» de payer la prime de 1 000 €, exonérée d’impôt. “

“Nous devons faire mieux pour les personnes dont nous avons absolument besoin”, a ajouté le porte-parole.

Malgré l’appel du gouvernement, le versement de la prime est à la discrétion de l’employeur et serait entièrement payé par les fonds de l’entreprise.

Les syndicats ont critiqué les paiements, affirmant que l’argent liquide encourage les employés à travailler dans des conditions dangereuses où «le profit avant la vie» n’est pas acceptable et «déplore» la mort d’un gardien de sécurité de magasin de 45 ans et d’un responsable syndical qui a contracté un coronavirus. Le syndicat CGT a appelé à la mise en place de «mesures de protection» pour les salariés et a appelé les salariés à se retirer s’ils craignaient pour leur santé.

