Macron; impose 15 jours de quarantaine en France

Le président français a annoncé le report sans date du deuxième tour des élections locales, prévu pour le 22 mars.

Madrid / Europa Press.- Le président de la France, Emmanuel Macron, a annoncé lundi un Période d’isolement de 15 jours dans les maisons efficace pour l’ensemble du pays pour essayer d’arrêter la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.

En outre, il a annoncé la report non daté du deuxième tour des élections local, prévu pour le 22 mars.

«Nos déplacements seront considérablement réduits. Les rassemblements en plein air ne seront plus autorisés et nous ne pourrons pas être avec nos amis. Il s’agit de limiter autant que possible les contactsMacron a expliqué dans un message à la nation.

“Dans toute la France, il suffit de faire les déplacements nécessaires, d’acheter, de respecter les distances, de se faire soigner, de se rendre au travail (…) Tous les entreprises doivent s’organiser pour faciliter le travail à distance et lorsque cela n’est pas possible, ils devront adapter leur organisation », a ajouté le président de la France.

Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires – se nourrir, se soigner, travailler quand le travail à distance n’est pas possible, faire un peu d’activité physique. https://t.co/XILVwjr7dx

Il a averti que “cToute infraction sera sanctionnée“

Emmanuel Macron a souligné que la décision a été prise par “accord unanime” avec les dirigeants des partis politiques.

“Nous sommes en guerre, dans une guerre pour la santéBien sûr, mais l’ennemi est là, invisible, insaisissable “, a-t-il assuré.

En réponse, Macron entreprit de lutter “jour et nuit” contre le coronavirus Covid-19. Pour ce faire “toutes les réformes sont suspendues, à commencer par la réforme des retraites”.

Adresse aux Français. https://t.co/V0kwXbU79J

