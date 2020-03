Macron met la France en lock-out de 15 jours dans la «guerre de la santé» contre les coronavirus

Le président français Emmanuel Macron a promulgué des mesures pour enfermer toute la France pendant 15 jours et a déclaré que le pays faisait face à une «guerre sanitaire» alors que les cas de coronavirus augmentaient.

Le président français a annoncé les nouvelles mesures dans un discours télévisé à la nation française lundi soir, déclarant que l’épidémie de coronavirus est devenue beaucoup plus grave ces derniers jours, la qualifiant de crise “immédiate”.

Il a exhorté les membres du public français à rester chez eux et a déclaré que le gouvernement restreindrait la liberté de réunion et de circulation à travers le pays pour les 15 prochains jours à partir de demain, rapporte la chaîne France24.

«Nous sommes en guerre», a déclaré à plusieurs reprises Macron lors de son discours et, tout en défendant sa propre position de tenir les élections municipales françaises ce week-end, il a annoncé que le second tour des élections municipales serait reporté.

Les frontières du pays seront également fermées, une décision que l’Allemagne a également adoptée, et le président français a ajouté que les frontières de l’Union européenne et celles de l’accord de Schengen seraient également fermées mardi après-midi.

Coronavirus: la France ferme les cafés, les restaurants, les cinémas et les commerces de détail non essentiels https://t.co/zW1HZyJKFY

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 14 mars 2020

Pour aider à contenir et à gérer l’épidémie, les hôtels et les sociétés de taxis aideront à transporter et à soigner les personnes touchées par le virus. Les forces armées françaises se mobiliseront également et du personnel médical militaire sera déployé.

Sur le plan économique, Macron a promis 300 milliards d’euros pour contrer les effets économiques néfastes de l’épidémie et a ajouté qu’il ne voulait pas voir une seule entreprise française tomber en raison du coronavirus.

Les membres du public qui défient les politiques de verrouillage pourraient encourir des sanctions, mais le leader français n’est pas entré dans les détails sur les conséquences que subiraient les contrevenants.

Au cours du week-end, malgré les mesures anti-coronavirus précédemment promulguées ou recommandées par le gouvernement Macron, des membres du mouvement Gilets Jaunes (Gilet jaune) sont descendus dans les rues de Paris pour la 70e semaine consécutive.

Les mesures interviennent quelques jours seulement après que le gouvernement a annoncé la fermeture des cafés, des magasins de vente au détail et des restaurants, même si les transports publics resteraient ouverts.

Craignant l’arrêt du système de transport, de nombreux habitants de Paris se sont précipités pour organiser des voyages en dehors de la capitale française vers des zones plus rurales et moins peuplées du pays, certains craignant d’être enfermés dans leurs appartements.

Suivez Chris Tomlinson sur Twitter à @TomlinsonCJ ou par courriel à ctomlinson (at) breitbart.com